Птицефабрика «Синявинская» может быть продана владельцу комплекса «Выборжец»

За 2019 год «Синявинская» произвела 1,34 млрд яиц «Синявинская»

Александр Усов, известный как владелец тепличного комплекса «Выборжец», ведет переговоры о приобретении одного из крупнейших в стране производителей яйца — птицефабрики «Синявинская», сообщает РБК. Предприятие с 2017 года находится под управлением Сбербанка, долги компании превышают 5 млрд руб. «Мы вместе со Сбербанком искали партнера, инвестора для предприятия. Пришел инвестор, серьезный, Александр Алексеевич Усов», — заявил во время недавней поездки в Кировский район Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко (цитата по РБК).



О том, что Сбербанк ведет переговоры о продаже «Синявинской» Усову, изданию сообщили еще два источника в правительстве области. В пресс-службе Сбербанка вопрос о возможной сделке комментировать отказались, сам Усов также не стал комментировать сделку, пишет РБК.



«Было несколько потенциально заинтересованных компаний, которые хотели войти в капитал птицефабрики. Предложение Усова оказалось наиболее интересным. Так что у “Синявинской” уже появился новый владелец, она уже переходит в коммерческое управление под руководством профессионалов», — говорит источник «Агроинвестора», знакомый с ходом сделки.



В 2019 году выручка «Синявинской» составила 5,7 млрд руб., чистый убыток — 764,9 млн руб. Денежный поток при этом остался положительным — 16,7 млн руб. Исходя из имеющихся данных, стоимость птицефабрики «Синявинская» может быть оценена в диапазоне 2,68-3,36 млрд руб., считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. По оценке начальника аналитического отдела УК «ЛМС» Дмитрия Кумановского, стоимость активов с учетом долговой нагрузки и убытков не превышает 15% от годового оборота, то есть может составить около 700 млн руб., пишет РБК. За 2019 год «Синявинская», по собственным данным, произвела 1,34 млрд яиц, в 2020 году объемы планируется нарастить до 1,4 млрд.

Птицефабрика «Синявинская» — это привлекательный актив, добавляет источник «Агроинвестора». Во-первых, производство уже налажено, во-вторых, она занимает второе место по выпуску яйца в России, в-третьих, организован экспорт. Кроме того, не компания подстраивается под рынок, а, скорее, рынок зависит от нее. Может быть, производство яйца — это и не самый рентабельный бизнес, однако это стабильное предприятие, а потребление яиц на фоне пандемии увеличилось, поскольку это доступный продукт.



«Также ”Синявинская” очень грамотно поступает: в период низкого сезона (летом) наращивает экспорт. Не то что бы это приносит больше денег, но позволяет сохранять доходность в то время, когда другие ее снижают. Так что это устойчивый и хороший актив», — добавляет собеседник «Агроинвестора». Кроме того, производство на птицефабрике не приостанавливалось, что также является плюсом.



Коммерческий директор птицефабрики «Роскар» Максим Жемчужников считает, что главный риск для нового инвестора — неблагоприятная конъюнктура на рынке куриных яиц из-за перепроизводства, пишет РБК. Кроме того, в этом году себестоимость выпуска продукции продолжает расти, а цены при этом не повышаются. Дополнительные сложности производители яиц испытали из-за пандемии COVID-19, так как сегмент HoReCa не работал.



Гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко ранее рассказывал «Агроинвестору», что объем производства и продаж у предприятия сохраняется на уровне 2019-го. Однако в этом году не было традиционного снижения цен на яйца в летние месяцы, которое наблюдалось в предыдущие пять-семь лет. Топ-менеджер полагает, что это связано в основном с закрытыми границами и зарубежными курортами: наши соотечественники никуда не поехали и, оставаясь в своих регионах, продолжили покупать привычные продукты, в том числе яйца.

