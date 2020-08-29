Спрос на яйца увеличился

По прогнозу Росптицесоюза, в этом году планируется выпустить 42,3 млрд яиц Pixabay

В этом году в летние месяцы не наблюдалось традиционного снижения цен на куриные яйца. Спрос на них тоже оставался стабильным, тогда как обычно в этот период он снижался.



«Во время кризиса происходит переход модели потребления на одну ступень вниз в ценовой пирамиде. Индикатором сложности экономической ситуации можно назвать повышение потребления яиц как альтернативного источника белка, что проявилось в этом году», — рассказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его наблюдениям, нижний ценовой пик по продаже яйца, который обычно приходится на летние месяцы, был не таким радикальным, как в предыдущий год, поскольку потребление яиц возросло.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева говорит, что потребление яиц, по большому счету, в последние годы стабильно. Однако в этом году не было традиционного снижения спроса и, соответственно, цен на яйца после Пасхи. По данным союза, в прошлом году цена реализации десятка яиц в мае составляла 38,4 руб., в июне — 32,9 руб., в июле-августе — 34,6 руб. В этом году в мае десяток яиц в опте стоил 44,4 руб., в июне — 38,9 руб., в июле-августе — 42 руб. Продажи яиц в январе этого года составили 3,1 млрд штук, в июне и июле — 2,9 и 3 млрд штук. В августе, по оценке Росптицесоюза, реализация тоже будет на уровне 3 млрд штук. В прошлом году объемы продаж яиц в январе, июне и июле были на уровне 3 млрд, 2,8 млрд и 2,95 млрд штук соответственно.



Галина Бобылева, гендиректор Росптицесоюза Стабилизация спроса на яйца связана не только с тем, что люди стали переходить с мяса на более дешевые источники белка, но и с тем, что в СМИ сейчас много информации о пользе яиц.

Гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко рассказывает, что объем производства и продаж у предприятия сохраняется на уровне 2019-го. Однако в этом году не было традиционного снижения цены в летние месяцы, которое наблюдалось в предыдущие пять-семь лет, подтверждает он. Топ-менеджер полагает, что это связано в основном с закрытыми границами и зарубежными курортами, поэтому наши соотечественники никуда не поехали и, оставаясь в своих регионах, продолжили покупать привычные продукты, в том числе яйца.



Спрос на яйца на птицефабрике «Волжанин» оставался стабильным с марта до начала августа, а потом объемы продаж, а вслед за ними и цены пошли вниз. «Сейчас рынок Центрального округа насыщен яйцом. Кроме продукции собственного производства, на прилавках наших магазинов продаются яйца из Сибири и Урала. У нас на складе уже появляются остатки, которые мы запускаем в переработку», — делится гендиректор «Волжанина» Людмила Костева.



Она полагает, что этот тренд в регионе изменится в сентябре, когда люди вернутся из отпусков, заработают все предприятия общественного питания, в том числе в школах. При этом поскольку яйца — социальный продукт, сильного скачка цен на него Костева не прогнозирует. «В то же время, в южных регионах наблюдается дефицит яиц, например, я знаю, что в Крыму частные инвесторы собираются строить новую яичную птицефабрику», — добавляет она.



По данным Росстата, по итогам января-июля производство яиц в сельхозорганизациях составило 20,9 млрд штук, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидеров по объемам выпуска яиц стала Ленинградская область почти с 1,8 млрд штук, на втором месте Ярославская область (1,2 млрд штук), на третьем — Челябинская область (905 млн штук).



В целом сейчас рынок полностью обеспечен яйцом. По данным Росптицесоюза, в прошлом году было произведено 42,2 млрд яиц, в этом году планируется выпустить 42,3 млрд. «Выпускать больше яиц нет необходимости, — подчеркивает Бобылева. — Сейчас производители и так находятся в тяжелой ситуации, особенно с учетом роста курса валюты, так как в производственных расходах яичной отрасли высока доля импортной составляющей».



Холдоенко предполагает, что осенью цены на яйца вырастут, но несущественно, на 15-17%, тогда как традиционно по прошествии лета они могли увеличиться от 20% до 50%. Росптицесоюз не ожидает роста цен ни на яйца, ни на мясо птицы и надеется, что они хотя бы останутся на нынешнем уровне и не будут снижаться.

