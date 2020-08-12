В модернизацию единственной крупной птицефабрики Приморья вложат 4 млрд рублей

Мощность производства на начальном этапе составляла 450 тонн продукции в месяц Ю. Эйвазова

Единственный крупный производитель мяса бройлера в Приморье — «АгроПтица» — планирует вложить 4 млрд руб. в модернизацию убойного цеха и цеха полуфабрикатов, а также в строительство комбикормового завода при птицефабрике. Это требуется для снижения себестоимости продукции, сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).



Сейчас компания готовит документы на получение статуса резидента территории опережающего развития. АПИ уже нашло земельный участок под строительство нового производства, идет процесс согласования. Ранее министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц говорил, что «АгроПтица» планирует постепенно наращивать производство на 25-30% ежегодно.



«АгроПтица» работает на базе обанкротившейся птицефабрики «Михайловский бройлер». Мощность производства на начальном этапе составила 450 т продукции в месяц, первая продукция компании появилась на прилавках в начале этого года. Еще до этого исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорил, что вопрос в том, какой будет себестоимость выращивания птицы: на предприятии было не самое современное оборудование, соответственно, и относительно высокая себестоимость. Сейчас он считает, что 4 млрд руб. вложений — это не экономно и это действительно инвестиционная сумма, а не просто затраты на текущий ремонт.



Приморье — регион специфический, продолжает Корнеев: спрос там есть, но логистика очень дорогая и долгая из-за низкой плотности населения, поэтому себестоимость продукции тоже высокая. Однако в этом есть и определенный плюс: «АгроПтица» — крупный системный проект с регулярными поставками. «Спрос на охлажденную птицу в Приморье есть, а везти ее из Центральной части страны не получится», — добавляет Корнеев.



Охлажденное мясо птицы в Приморье может быть вдвое дороже, чем, например, в Центральной части России, но из-за слишком больших издержек для производителей в регионе, себестоимость также выше, чем в других округах страны. Поэтому любые инвестиции в управление себестоимостью абсолютно понятны и оправданы. Кроме того, Приморье граничит с Китаем, так что «АгроПтица» могла бы отправлять свою продукцию на внешние рынки.



В 2015 году на активы «Михайловского бройлера» был наложен арест в связи с уголовным преследованием его акционеров Игоря Борбота и Алексея Хариса. На тот момент приморская птицефабрика производила почти 46 тыс. т бройлера в живом весе на трех площадках. Тогда возможность покупки компании изучала группа «Русагро», однако в итоге примерно за 2 млрд руб. птицекомплекс выкупил экс-депутат Госдумы от Амурской области Эдуард Янаков, который включил его в свой агрохолдинг «Приморье». В 2016 году производственный комплекс птицефабрики был передан в аренду компании «Дальневосточная птица», также подконтрольной Янакову. В 2017-м предприятие производило более 27 тыс. т мяса птицы, осенью 2018-го она сообщала, что по итогам года выпустит 25 тыс. т продукции. Однако позднее на краевом совете по привлечению инвестиций было объявлено, что объем производства составил лишь 8 тыс. т. В конце 2018-го предприятие вступило в стадию ликвидации.



По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства страны произвели 6,7 млн т птицы на убой в живом весе, что на 0,6% больше, чем в 2018-м. В том числе на долю сельхозорганизаций пришлось 6,2 млн т, что также на 0,6% выше показателя годичной давности. В Приморье объем производства составил 3,2 тыс. т против 23,2 тыс. т годом ранее. Все регионы ДФО выпустили 39,6 тыс. т птицы, что почти на 30% меньше, чем было в 2018 году.



В ходе конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики и АПК» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева рассказывала, что в этом году прирост производства мяса птицы составит около 100 тыс. т, что соответствует объему увеличения экспорта и не перегружает внутренний рынок. По ее словам, несмотря на снижение покупательской способности, продажи птицеводческой продукции и цены на нее остаются стабильными, а спрос даже растет.



Среди основных проблем первых шести месяцев этого года Бобылева отметила снижение курса рубля к валютам. Сейчас импортные компоненты могут составлять 45-50% в доле себестоимости, производства, что из-за девальвации приводит не только к повышению себестоимости в рублях, но и снижению доходности и дефициту оборотных средств. Еще одна проблема: падение покупательской способности, следствием чего становится изменение структуры потребления, переход в низкие ценовые сегменты и выбор продуктов с длительным сроком хранения. Кроме того, продажи снизились и из-за закрытия ресторанов, но в первую очередь это затронуло мясо перепелов и водоплавающей птицы. Сейчас данная ситуация стабилизируется, добавила Бобылева. Среди вызовов для отрасли птицеводства на ближайшую перспективу она назвала рост себестоимости кормов и валют, а также угрозу второй волны коронавирусной инфекции.

