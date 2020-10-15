Экспорт продукции АПК превысил $20 млрд

По итогам года агроэкспорт может достигнуть $27 млрд НМТП

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказал о том, что экспорт продукции АПК к середине октября превысил $20,7 млрд. Минсельхоз ожидает по итогам 2020 года выполнения плана по внешней торговле. 7 октября в ходе выставки «Золотая осень» Патрушев говорил, что ведомство оценивает потенциал вывоза сельхозсырья и продовольствия на уровне не менее $27 млрд — на $2 млрд больше плана.



Тогда же глава министерства сообщал, что в этом году российские производители получили доступ на рынки еще 14 стран. Сельхозпродукция поставляется в 160 государств и представлена как в ближнем, так и дальнем зарубежье: в странах Ближнего Востока, Восточной и Южной Азии, Африки, Европейского союза и СНГ.



По информации подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», в структуре поставок традиционно лидирует зерно — с начала года к 11 октября его отгрузки в стоимостном выражении достигли $6,7 млрд, далее идут рыба и морепродукты ($3,9 млрд), а также продукция масложировой отрасли ($3,45 млрд). Крупнейшими покупателями российской агропродукции стали Китай ($2,9 млрд), ЕС ($2,3 млрд) и Турция ($2,25 млрд).



За первые семь месяцев 2020 года экспорт продукции АПК увеличился на 16% и составил $15,37 млрд. Аналитики Россельхозбанка проанализировали товарные группы, которые стали драйверами роста российского агроэкспорта за этот период. Среди основных категорий, показавших прирост поставок в стоимостном выражении, они отмечают сахар (+318% до $359 млн) и подсолнечное масло (+38% до $1,69 млрд). Кроме традиционной для российского экспорта пшеницы в топ-10 сельскохозяйственных товаров, которые Россия поставляет на мировой рынок, вошли подсолнечник, мясо птицы, соевые бобы, кукуруза, свинина, соевое масло и ячмень. При этом поставки мяса птицы увеличились в два раза относительно января-июля прошлого года, до $259 млн, свинины — в 2,5 раза до $173 млн.



Лидером по темпам роста экспорта сельхозпродукции стал Северо-Кавказский федеральный округ: за семь месяцев он увеличил отгрузку на 50%. Далее следуют Приволжский (+45%), Центральный (+31%), Сибирский (+16%), Южный (+15%), Уральский (+10%), Северо-Западный (+6%) и Дальневосточный (-6%) федеральные округа.



Наиболее популярной категорией для поставок на зарубежные рынки в Северо-Кавказском округе стали пшеница и меслин, их вывоз вырос на 48% до $78 млн. Центральный федеральный округ увеличил экспорт пшеницы на 24% до более чем $1 млрд, Сибирь — на 155% до $93 млн.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ранее рассказывал «Агроинвестору», что сейчас Россия идет на рекордные темпы вывоза зерна — к 8 октября было отгружено 15,3 млн т — это на 1,3 млн т больше, чем в прошлом году. По словам эксперта, такой уровень последний раз был достигнут два года назад. Рекордным стал экспорт пшеницы — он составил 13 млн т, в прошлом году этот показатель достигал 12,3 млн т. Вывоз ячменя по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона вырос в 1,5 раза до 1,9 млн т.

