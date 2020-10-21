«Черкизово» ожидает роста экспорта свинины и колбасы

Основные покупатели российской готовой мясной продукции — страны СНГ Е. Егоров

Россия в 2020 году активно увеличивает поставки мясной продукции за рубеж, при этом растут отгрузки не только куриного мяса, но также свинины и колбасных изделий. Группа «Черкизово» находится в общем тренде и наращивает экспорт в этих категориях, рассказал в ходе организованной «Агроинвестором» конференции Russian Meat & Feed Industry руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово» Андрей Терехин.

По словам Терехина, особенно выросли поставки в Китай. Это связано с ситуацией, которая там сложилась в конце прошлого года, когда в стране из-за нехватки свинины на фоне распространения африканской чумы свиней увеличился спрос на мясо птицы, и Россия смогла воспользоваться этим. Однако позже КНР нормализовала ситуацию в мясном секторе и нарастила производство примерно на 2 млн т, из-за чего экспортные цены российской продукции в эту страну снизились. «Черкизово» оказалась в ситуации выбора между отечественным рынком и вывозом в Китай, говорит Терехин.

Также этот год характеризуется резким ростом поставок из России колбасных изделий: в объемном выражении они увеличились более чем на 30%, отметил Терехин. «Надеемся, что тренд сохранится в будущем году. В планах “Черкизово” — значительно увеличивать поставки колбас. В первую очередь речь идет о странах постсоветского пространства, где наша продукция известна и востребована, а также о странах дальнего зарубежья», — уточнил он. Терехин добавил, что в этом году Россия резко увеличила продажи свинины, и в дальнейшем этот вид мяса может стать драйвером роста для российских производителей — в первую очередь, с учетом открытия рынка Вьетнама.

В ходе конференции руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов рассказывал, что экспорт мяса из России по итогам года достигнет рекордных 590 тыс. т, а в стоимостном выражении превысит $1 млрд.

и т. д.

В целом потенциал увеличения поставок за рубеж готовой мясной продукции сейчас не высокий, прокомментировал «» глава) Сергей Юшин. Россия уже много лет поставляет на рынок готовую продукцию, и основными покупателями являются страны СНГ. Так, в 2019 году готовых и консервированных продуктов из мяса было поставлено 21,1 тыс. т и 80% из них пришлось на страны СНГ, порядка 7% идет в Украину, еще 13% поставляются в Монголию, Вьетнам, Марокко, Израиль, Китай«Поэтому какого-то глобального роста мы не ожидаем. Это связано, во-первых, с тем, что в основном страны используют принцип тарифной эскалации: чем выше добавленная стоимость, тем выше таможенная пошлина. Соответственно, мы сталкиваемся с тарифными барьерами», — пояснил он.

Еще одной причиной эксперт называет то, что готовая продукция имеет специфические свойства и качества, характерные для конкретной территории и народа. В связи с этим подстраивать производство под вкусы конкретного потребителя в той или иной стране сложно. Продвижение такого товара требует серьезных финансовых, маркетинговых и административных затрат. Вариантом развития могло бы быть наращивание поставок традиционных российских продуктов. «Здесь, конечно, перспектива есть, но она требует серьезных материальных затрат. И когда мы смотрим на наших зарубежных конкурентов — они потратили на это десятилетия кропотливой работы», — отмечает Юшин.

В связи с этим он прогнозирует возможный, но очень ограниченный рост увеличения вывоза готовой мясной продукции за рубеж: в основном он будет сосредоточен в странах традиционных поставок. Не исключено постепенное наращивание объемов поставок и на рынок дальнего зарубежья, но не такими темпами, как переработанное и сырое мясо.

Относительно экспорта колбасных изделий Юшин уточнил, что в 2019 году их было отгружено 34,3 тыс. т. 86% экспорта пришлось на СНГ, в основном на Казахстан, еще 11% ушло на Украину, оставшиеся 3% —в Китай, Гонконг, Корею и другие страны дальнего зарубежья. «Наши рынки — те, которые мы хорошо знаем, где у нас есть общие культурные традиции потребления, и тут перспективы больше, чем на рынках третьих стран. Но это не значит, что мы не пытаемся их изучить», — добавляет глава НМА.