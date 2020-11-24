Минпромторг предложил снова сдвинуть сроки маркировки молочной продукции

С 1 июня может начаться маркировка мороженого и сырной продукции М. Стулов

Минпромторг внес в правительство скорректированный проект правил маркировки молочной продукции. Доработанная версия документа подразумевает перенос сроков начала маркировки этой группы товаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Олега Тухватуллина.



Предусмотрено несколько этапов вступления в силу маркировочных норм. Так, например, обязательная маркировка товаров, входящих в первую группу, к которой относятся мороженое и сырная продукция, вступит в силу с 1 июня 2021 года, рассказал Тухватуллин. По его словам, маркировка молочной продукции, срок реализации которой ограничивается 40 сутками, стартует с 1 сентября 2021 года. Молочная продукция, срок хранения которой регламентируется периодом до 40 суток, начнется с декабря 2021-го. В свою очередь, учет оборота продукции, входящей в маркированные партии, Минпромторг планирует начать с 1 июня 2022 года, а введение системы, позволяющей поштучно прослеживать путь товара от производителя к полке, намечено на 1 декабря 2023 года.



«Мы уверены, подобный разброс сроков введения маркировки позволит участникам оборота более комфортно протестировать свои производственные мощности на предмет нанесения маркировочных меток. Это нужно, чтобы избежать ажиотажа, возникающего в случае, когда все требования ежесекундно вступают в силу для всех групп молочных товаров», — добавил Тухватуллин.



Кроме того, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать совместный с Министерством промышленности и торговли оперативный штаб для отслеживания и решения проблемных вопросов, связанных с внедрением обязательной маркировки товаров. Об этом он заявил в ходе очередного совещания с региональными бизнес-омбудсменами. Также, согласно заявлению директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерины Приезжевой, ведомство подготовило проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в соответствии с которыми в них добавляются отдельные статьи за нарушение порядка обязательной маркировки.



«Ужесточение наказания неминуемо придется в первую очередь на тех, кто добросовестно ведет бизнес, но не поставил где-то одну запятую. Контрольные органы в России традиционно ориентируются на тех, кого и так хорошо видно. А реально темный сектор для них пока что не очень интересен, — сказал Титов по этому поводу. — Думаю, оперативный штаб мог бы уделять большее внимание и этим вопросам, в том числе с участием прокуратуры».



Сейчас в России проводится эксперимент по маркировке молочной продукции, стартовал 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря 2020-го. Предполагалось, что с января 2021 года должна начаться сплошная маркировка всей молочной продукции, однако ранее сообщалось, что ее старт может быть перенесен на май. Маркировка внедряется для того, чтобы исключить попадание на рынок нелегальной продукции, однако инициативой недовольны многие участники рынка.

