Старт маркировки молочной продукции снова отложат

Участникам молочного рынка нужно дополнительное время на подготовку Е. Разумный

Введение обязательной маркировки молочной продукции в России может быть перенесено с января на май 2021 года. Основная причина — недостаточная подготовка многих компаний к маркировке из-за пандемии коронавируса, говорится в новой «дорожной карте», которая есть в распоряжении Forbes. «Дорожная карта» была создана Минпромторгом, Минсельхозом, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки), при участии представителей отрасли и Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). Перенос сроков обсуждался также с Минэкономразвития. Финальная версия документа была представлена на рабочей группе по внедрению маркировки в Минпромторге на этой неделе, сообщает издание.



Согласно документу, с января участие в программе будет добровольным. На этом этапе ЦРПТ станет бесплатно выдавать коды маркировки, что подтвердил Forbes представитель оператора. Сколько средств планирует на это потратить ЦРПТ, не уточняется, однако представители Центра отмечают, что у производителей не будет ограничений по заказу кодов.



Как рассказал «Агроинвестору» представитель пресс-службы ЦРПТ, перенос маркировки — пока только предложение. Идея выдвинута для безболезненного входа компаний в проект и предоставления участникам оборота дополнительного времени на подготовку. При этом в проекте уже задействованы и сервис-провайдеры — типографии. Печать кодов на аутсорсе дает возможность не устанавливать оборудование на производственных площадках и оптимизировать материальные и трудовые затраты, объясняет ЦРПТ. «Сейчас работа ведется примерно с 80 типографиями, в активной фазе оснащения оборудованием находятся 20. Ряд типографий уже заявили о возможности принимать заказы на промышленные партии, — комментирует представитель ЦРПТ. — Введение бесплатных кодов до мая — это поощрение тех, кто подготовится заранее. Возможные затраты всей отрасли на внедрение маркировки оцениваются примерно в 4 млрд руб.». Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») ранее оценивал затраты производителей в первый год введения маркировке на уровне 61,3 млрд руб., ежегодные расходы — более чем в 35 млрд руб.



По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, сейчас заканчивается второй этап эксперимента по внедрению маркировки, который продлится до конца октября. После этого до декабря пройдет третий этап. На обсуждение поступили правила маркировки и перенос определенных сроков там действительно предусмотрен. Однако, как говорит Белов, остается целый ряд вопросов, например, роль типографии при нанесении кодов. «Мы считаем, что эта роль должна быть приоритетной и типографии должны наносить DataMatrix-код. И они должны быть готовы за три месяца до нанесения — то есть к февралю они уже должны печатать упаковку с необходимым кодом», — отмечает Белов. Также есть вопросы, касающиеся обеспечения системы прослеживаемости и интеграции с системой «Меркурий», с исключением из списка маркировки целого ряда позиций и другие моменты, говорит он.



По мнению заместителя председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой, решение отложить маркировку — правильное. Во-первых, сейчас в молочной отрасли уже эффективно работает система прослеживаемости «Меркурий», которая позволяет проверять каждую партию продукции, рассказала она «Агроинвестору». Более того, в рамках этой системы идет тестирование системы «жир-белок», которая будет показывать, какую продукцию выпускает предприятие из сырого молока, и это будет гораздо более эффективное средство контроля качества продукции, чем цифровая маркировка, считает Петрова.



«Россельхознадзор - государственная организация, которая обладает полномочиями проверки и при обнаружении нарушений она имеет возможность штрафовать или приостанавливать деятельность предприятия. Я считаю, что система цифровой маркировки — это, скорее, дополнительный “молочный” налог, а введение дублирующей и менее эффективной системы прослеживания для молочной отрасли излишне», — объясняет Петрова.



Во-вторых, если система «Меркурий» была сложна для внедрения крупных предприятий, то система цифровой маркировки, наоборот, сложна для малых и средних предприятий, продолжает Петрова. Она уточняет, что предприятия МСП в текущей экономической ситуации находятся в зоне риска и многие из них уже на грани банкротства. Введение сложной и дорогостоящей системы цифровой маркировки приведет к тому, что через один-два года в отрасли в принципе не останется небольших и средних предприятий, предупреждает она.



Также важно то, что сегодня в России продолжается пандемия коронавирусной инфекции, от которой уже пострадали многие предприятия, возросла безработица, а реальные доходы населения продолжают сокращаться, обращает внимание Петрова. Кризис будет нарастать, и закрытие малых и средних предприятий молочной отрасли приведет к потере работы их сотрудников, а потребители лишатся разнообразия местной продукции. «Мясную продукцию, которая также находится в системе “Меркурий”, уже исключили из системы цифровой маркировки и сейчас, я полагаю, нужно оценить все риски для молочной отрасли и принять единственно верное решение — исключить из системы маркировки молочную продукцию как социально-значимую», — заключает Петрова.



Согласно проекту дорожной карты, с 1 мая 2021 года планируется сделать обязательной маркировку мороженого, сливочного масла и сыров, с 1 июля 2021 года — молока и сливок со сроком годности более 28 дней, пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта и кефира, молочной сыворотки, творога, сметаны, пишет Forbes. С 1 октября 2021 года — несгущенных молока и сливок со сроком годности 28 дней и менее, несгущенных молока и сливок или с добавлением сахара, безалкогольных напитков, содержащих молочный жир. С 1 ноября 2021 года фермеры будут обязаны маркировать продукцию при продаже через собственную розницу и прямых продажах. Согласно документу, остатки, введенные в оборот до даты начала обязательной маркировки соответствующий подгруппы, не маркируются и оборачиваются до окончания срока годности. Не маркируются товары весом единичной упаковки до 30 г брутто, питание для детей до трех лет, специальное и профилактическое питание.

