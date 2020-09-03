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USD

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EUR

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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Рынки

Куда текут молочные реки. Как меняются спрос и цены на продукцию из молока

Алена Белая

| Агроинвестор |

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Производство молока-сырья и основных молочных продуктов в России продолжает расти, следуя многолетней тенденции. Однако потребление «молочки» в этом году из-за падения покупательной способности планомерно сокращается. Такой дисбаланс может вылиться в увеличение запасов и снижение цен


Только за второй квартал 2020 года располагаемые населением доходы упали на 8%, следует из данных Росстата. По мнению гендиректора Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артема Белова, это дает все основания прогнозировать снижение потребления молочной продукции по итогам года на 3-4%. Подобные тенденции уже наблюдались в 2015—2016 годах, когда отмечалось сопоставимое ухудшение благосостояния покупателей.

Алена Белая 

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