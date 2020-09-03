Куда текут молочные реки. Как меняются спрос и цены на продукцию из молока

Легион-Медиа

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Производство молока-сырья и основных молочных продуктов в России продолжает расти, следуя многолетней тенденции. Однако потребление «молочки» в этом году из-за падения покупательной способности планомерно сокращается. Такой дисбаланс может вылиться в увеличение запасов и снижение цен



Только за второй квартал 2020 года располагаемые населением доходы упали на 8%, следует из данных Росстата. По мнению гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, это дает все основания прогнозировать снижение потребления молочной продукции по итогам года на 3-4%. Подобные тенденции уже наблюдались в 2015—2016 годах, когда отмечалось сопоставимое ухудшение благосостояния покупателей.