Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками молочной продукции после внедрения маркировки

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался летом 2019-го М. Стулов

Минсельхоз не ожидает перебоев в производстве и реализации молочной продукции после введения ее маркировки в начале следующего года. Об этом сказал первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов, сообщает «Интерфакс». По мнению замминистра, цифровая идентификация выгодна как участникам рынка — увеличится прибыль компаний, которые работают легально, так и покупателям, которые получат качественную продукцию. При этом Хатуов уверен, что маркировку молочной продукции необходимо внедрять по «всей линейке» - от производителя до потребителя. Предполагается, что благодаря маркировке снизится дола контрафактной продукции.



Эксперимент по маркировке молочной продукции начался 15 июля 2019 года, в апреле этого года правительство продлило его до 31 декабря 2020-го. В августе Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в котором установил новые сроки введения обязательной маркировки. Согласно документу, с 20 января 2021 года маркировке подлежат несгущенные молоко и сливки со сроком хранения от 28 суток, а также мороженое и прочие виды пищевого льда. Молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и творог, безалкогольные напитки с молочным жиром, а также молоко и сливки со сроком хранения менее четырех недель, сгущенные молоко и сливки должны маркироваться с 1 июля следующего года. Немаркированные остатки продукции Минпромторг предложил продавать до 1 марта 2021 года с условием, что срок годности такой продукции превышает один год.



В системе цифровой идентификации товаров участвуют Минсельхоз, Россельхознадзор, Минпромторг, Роспотребнадзор, Минкомсвязь, ФНС и ФСБ. Оператором, который отвечает за информационное взаимодействие разных ведомств, назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Он уже контролирует единую маркировку других категорий товаров. Для учета молочной продукции будут применяться 2D штрих-коды Data Matrix. Участники рынка будут получать штрих-коды и выводить их из оборота на сайте «Честный Знак». Покупатели смогут сканировать штрих-коды с помощью смартфона, проверять сроки годности и происхождение товара.



Штрих-код будет генерироваться автоматически после подачи заявки. По кодам надзорные органы смогут отследить маршрут движения товара. Подделать уникальный код невозможно: предусмотрена его защита от копирования. Также нельзя использовать код повторно после выхода продуктов из оборота. После продажи товара на онлайн-кассе, код списывается автоматически, а информация о продажах передается в ФНС через операторов фискальных данных.



Для маркировки товара многим компаниям придется купить дополнительное оборудование, установить новое ПО, переобучить персонал. Также появятся ежемесячные расходы на генерацию штрих-кодов и отслеживание каждой товарной единицы. ЦРПТ оценивает инвестиции всей отрасли в маркировку в 4 млрд руб., объем вложений зависит от размера компании, количества производственных линий и объема производства. Например, для субъектов МСП с объемом переработки до 10 т молока в сутки инвестиции оцениваются от 15 тыс. руб. до 35 тыс. руб. — в зависимости от необходимой производительности принтера.



Однако, по словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, в ходе эксперимента никто в эту сумму не уложился. «Затраты на нее (маркировку), которые мы оцениваем за первый год работы в 61 млрд руб., несопоставимы с эффектом, который мы получим от внедрения системы», — ранее говорил Белов «Агроинвестору». Союз считает маркировку избыточной мерой, поскольку она, по сути, дублирует действующую систему «Меркурий», которая обеспечивает контроль от фермы до прилавка, а проблема контрафакта в целом нехарактерна для рынка молочной продукции.



При этом введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на продукцию на 10-12%, оценивают отраслевые аналитики. По мнению кураторов проекта, розничные цены не будут увеличиваться, потому что сократятся операционные затраты на обработку грузов, будут оптимизированы бизнес-процессы внутри компаний, повысится эффективность электронного документооборота, а также увеличится прибыль компаний за счет уменьшения объемов контрафакта.

