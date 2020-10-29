Минсельхоз предложил возмещать затраты на маркировку молока

В первый год на запуск и обеспечение работы системы маркировки понадобится более 61 млрд рублей А. Махонин

Минсельхоз нашел способ минимизировать затраты молочной отрасли на маркировку и предотвратить рост цен на продукцию: министерство предлагает частично возмещать прямые затраты производителям, а также предоставлять им льготные кредиты, сообщают «Известия». Свою позицию Минсельхоз направил в правительство, объем денежной помощи не уточняется. Пресс-служба правительства уточнила изданию, что письмо Минсельхоза поступило в кабмин и находится в проработке.



Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») ранее оценивал, что в первый год на запуск и обеспечение работы системы маркировки понадобится 61,3 млрд руб., далее ежегодные затраты отрасли составят 35,2 млрд руб. Если у компаний не будет господдержки, то они будут закладывать затраты на внедрение цифровой маркировки продукции в цену, отметила замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. Это приведет к росту себестоимости на 10% в случае крупных предприятий, а у среднего и малого бизнеса она может увеличиться на 20%, оценила она.



Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает роста цен и перебоев с поставками молочной продукции. Оператор системы уверен, что маркировка повысит доходы компаний за счет ухода с рынка нелегальных игроков. Дополнительная выручка производителей может составить 60 млрд руб. в год, что снизит стоимость продукции для потребителей в пределах 4%, полагает ЦРПТ.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов рассказал «Агроинвестору», что бизнес действительно может понести определенные затраты, связанные с внедрением маркировки, поэтому сейчас обсуждается механизм поддержки предприятий. «Основные направления следующие: возмещение прямых понесенных затрат, то есть капексов, покупки оборудования, второе - это льготные инвестиционные кредиты и льготные краткосрочные кредиты, третье — это обнуление таможенных пошлин и НДС на импортное оборудование», — перечислил Белов, уточнив, что решение по этим вопросам пока не принято.



По словам директора «Деревенского молочного завода» Александра Сухинина, маркировку лучше совсем не вводить, она не станет привлекательнее, даже если часть затрат компенсируют. «Для кого маркировка может стать привлекательнее? Я считаю, что она не нужна никому, это просто выкачивание денег, причем, скорее всего, из населения, а не из производителя, потому что цены на продукцию однозначно вырастут, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Показатель качества сейчас более чем достойно регулирует программа “Меркурий”. Поэтому могу сказать, что маркировка не несет вообще никаких функций для повышения качества».



Ранее сообщалось, что введение обязательной маркировки молочной продукции в России может быть перенесено с января на май 2021 года. Основная причина — недостаточная подготовка многих компаний к маркировке из-за пандемии коронавируса, сообщал Forbes. С января участие в программе будет добровольным. На этом этапе ЦРПТ станет бесплатно выдавать коды маркировки.

