Число маркированных молочных продуктов достигло 4,7 млн штук

Этап добровольной маркировки молочной продукции начался с 20 января Минсельхоз

Количество промаркированной молочной продукции в России с учетом эксперимента по нанесению средств идентификации достигло 4,7 млн, а выбыло из оборота уже 5 тыс. единиц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минпромторга. Эксперимент по маркировке молочной продукции прошел в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, с 20 января начался этап добровольной маркировки.



За время эксперимента были достигнуты положительные результаты как с технической стороны, так и в создании нормативной базы, отмечает Минпромторг. «Одной из достигнутых целей эксперимента стала интеграция двух государственных информационных систем — информационной системы маркировки и федеральной информсистемы в области ветеринарии», — поясняет министерство, отметив, что в ходе эксперимента удалось протестировать нанесение кодов на различные виды упаковки, привлечь к этой работе типографии, создать карту типовых технических решений, выработать дорожную карту по плавному введению маркировки в разных сегментах, а также провести апробацию системы маркировки на всех этапах движения продукции. Это, в свою очередь, говорит о достижении поставленных целей эксперимента, считает Минпромторг.



Обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — 1 декабря текущего года. Завершающий этап наступит 1 декабря 2023 года, когда начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отмечает, что поскольку на первом этапе нанесению кодов подлежат мороженое и сыр, производители этих продуктов особенно заинтересованы в маркировке. Он также уточнил, что в ходе совместной работы с Минпромторгом и ЦРПТ (оператор системы маркировки) была достигнута договоренность о том, что коды могут наноситься в типографии. «В связи с этим мы ждем, когда в первую очередь об этой готовности объявят именно типографии, — говорит Белов (цитата по Milknews). — На данный момент уровень готовности у них очень разный, но мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца все типографии, работающие с производителями сыров и мороженого, будут технически оснащены всем необходимым оборудованием для нанесения кодов».



В связи с началом добровольной маркировки производители молочной продукции начали сообщать о том, как проходит этот процесс. Так, «Агрокомплекс» им. Ткачев готовится к маркировке по плану, предусмотренному в правилах внедрения системы, сообщает РИА «Новости». «Сейчас мы уже понимаем затраты по всем статьям и готовимся к технической реализации указанных задач в срок. Для более легкого вхождения в реальный проект мы участвуем в эксперименте по нанесению маркировки на цельномолочную продукцию и на мороженое, который уже находится в стадии реализации», — уточняет компания.



PepsiCo также сообщила о планах добровольно наносить маркировку на молочную продукцию, компания принимает участие в эксперименте по добровольной маркировке с прошлого года. Danone отмечает, что норма о добровольном нанесении кодов раньше срока заложена регулятором, скорее, для обеспечения легальной возможности бесплатного тестирования системы, чем для перевыполнения планов. Также компания считает, что рано или поздно все участники молочного рынка воспользуются данной нормой.



Все мероприятия по маркировке в соответствии с постановлением правительства выполняет и «Дамате», рассказал РИА «Новости» заместитель гендиректора группы Андрей Григоращенко. По его словам, с 1 сентября холдинг начнет маркировать продукцию со сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря — все остальные молочные продукты. Принадлежащий «ЭкоНиве» завод «Мосмедыньагропром» планирует начать нанесение кодов Data Matrix до 1 июня 2021 года по некоторым видам продукции, в первую очередь, это мороженое и сыры. При этом компания отмечает, что пока нельзя сказать, что решение по маркировке всех категорий продукции однозначно найдено.

