Потребители пошли за молоком. Спрос на молочную продукцию вырастет, несмотря на падение продаж в секторе HoReCa

А. Гордеев

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Производство молока в стране увеличивается, не оправдывая ни один негативный прогноз: в этом году прирост может составить до 5%, что является самым высоким показателем за последние годы. Инвестиции в переработку молока считаются одними из самых привлекательных, а спрос не упал, несмотря на все перипетии непростого 2020-го



По итогам 2020 года производство товарного молока в стране может вырасти на 1 млн т, на 4,5-5% больше, чем в 2019-м, и это самая высокая прибавка за последние шесть лет, сообщает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. До этого среднегодовые темпы увеличения объемов составляли примерно 3%. «Первые полгода мы и вовсе шли с двукратным превышением показателей валового надоя прошлого года благодаря благоприятным природно-климатическим условиям, — отмечает он. — Но погода же внесла свои корректировки в Поволжье и на юге страны во второй половине года».