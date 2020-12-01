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14.66 (-2,07%)

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73.045 (-0,02%)

EUR

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Аналитика

Потребители пошли за молоком. Спрос на молочную продукцию вырастет, несмотря на падение продаж в секторе HoReCa

Алена Белая

| Агроинвестор |

А. Гордеев
А. Гордеев
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Производство молока в стране увеличивается, не оправдывая ни один негативный прогноз: в этом году прирост может составить до 5%, что является самым высоким показателем за последние годы. Инвестиции в переработку молока считаются одними из самых привлекательных, а спрос не упал, несмотря на все перипетии непростого 2020-го


По итогам 2020 года производство товарного молока в стране может вырасти на 1 млн т, на 4,5-5% больше, чем в 2019-м, и это самая высокая прибавка за последние шесть лет, сообщает гендиректор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов. До этого среднегодовые темпы увеличения объемов составляли примерно 3%. «Первые полгода мы и вовсе шли с двукратным превышением показателей валового надоя прошлого года благодаря благоприятным природно-климатическим условиям, — отмечает он. — Но погода же внесла свои корректировки в Поволжье и на юге страны во второй половине года».

Алена Белая 

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Агроинвестор

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