«ЭкоНива» увеличила производство молока на 22%

Сейчас у компании около 105 тысяч дойных коров «ЭкоНива»

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, в 2020 году нарастила его производство на 22% до 925 тыс. т, говорится в отчете Ekosem-Agrar AG, материнской компании холдинга. Общее стало дойных коров пород в прошлом году увеличилось на 7% до 105 тыс. животных. Совокупное суточное производство молока в хозяйствах группы к концу года выросло до 2,8 тыс. т, а в начале этого увеличилось еще на 0,1 тыс. т. Все это позволило компании войти в тройку крупнейших мировых производителей молока.



Количество животноводческих комплексов «ЭкоНивы» за год увеличилось на четыре и достигло 41. Также компания продолжает развивать мощности по переработке молока, в частности, недавно она запустила завод по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла в Воронежской области мощностью 60 т сырья в сутки. На полную производительную мощность завод должен выйти весной 2021 года, предприятие будет выпускать 4 т полутвердых и 2 т твердых сыров в день. Инвестиции в проект превысили 1,1 млрд руб.



Также группа продолжает строительство перерабатывающего завода в Новосибирской области мощностью 1,2 тыс. т молока в сутки и рассчитывает запустить его в конце года. Сейчас «ЭкоНива» перерабатывает около 300 т молока в сутки. К концу 2022-го компания планирует перерабатывать треть сырого молока, которое она производит в России.



В отчете Ekosem-Agrar AG говорится, что «ЭкоНива» почти не пострадала от ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Все ее предприятия в прошлом году работали исправно, хотя и с необходимыми профилактическими мерами. Пандемия не слишком сильно повлияла и на цены на молоко: хотя отмечалось их временное снижение в апреле и мае, затем они восстановились и по итогам года оказались на 4% выше, чем в 2019-м, составив в среднем 32 руб./кг. На динамику цен в евро повлияло обесценивание рубля, и в конце года цена была на уровне 0,35 евро/кг.



По словам председателя правления Ekosem-Agrar AG, президента «ЭкоНивы» Штефана Дюрра, компания продолжает идти к цели стать первым в России полностью интегрированным производителем молочной продукции федерального уровня. В том числе он связывает успехи холдинга с благоприятными условиями для развития молочного бизнеса в стране. При этом все еще высокая доля импорта на рынке открывает отличные среднесрочные перспективы роста для «ЭкоНивы», отмечает Дюрр.



«ЭкоНива» является одним из ведущих агрохолдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 631 тыс. га (данные на 11 января).

