В пандемию предприятия увеличили выпуск здоровой еды

Потребитель не всегда готов переплачивать за «инновационность» Pixabay

Новые тренды и влияние пандемии на пищевые предпочтения потребителей скорректировали вектор инвестиций предприятий АПК — все чаще компании делают ставку на «здоровые» продукты и правильное питание. Так, например, акцент на производстве здоровой еды — растительных напитков, йогуртов, киселей — вывел уральскую компанию «СоюзПищепром» (торговые марки «Здоровое меню», Grin Milk и др.) на новый уровень развития: она запустила полностью автоматизированный завод, рассчитанный на выпуск 60 т растительного молока и 40 т растительных йогуртов и киселей в сутки. Инвестиции в проект превысили 1 млрд руб.



По словам президента компании Александра Берестова, «СоюзПищепром» продает не отдельные продукты, а целые экосистемы питания, объединенные брендами, и удовлетворяет запрос потребителей на правильное питание. Сейчас на долю компании приходится почти четверть российского рынка растительных напитков. Она занимает второе место в стране после «Садов Придонья» (бренд Nemoloko) по объемам розничных продаж в сетевом ритейле.



Технологически емкое производство позволяет из любого исходного сырья (овес, рис, соя, гречка, орехи) получать растительное молоко, при этом напитки производятся из цельного зерна, а не из муки, поэтому по своим характеристикам превосходят европейские аналоги. Они содержат клетчатку, пре- и пробиотики, а также суточную норму природного активатора иммунитета — бета-глюкана. Сейчас продукция «СоюзПищепрома» экспортируется более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, приоритетными рынками являются Китай и государства Ближнего Востока, куда в последнее время активно поставляется новая линейка товаров — азиатская лапша «соба» и «удон».



Компания «Макфа» видит потенциал в развитии рынка функционального питания, поскольку он достаточно емкий и перспективный. Однако вывод новинок всегда сопровождается рисками, начиная от уровня развития категории и заканчивая вопросами маркировки продукции при экспортных поставках, говорит директор по развитию Константин Попов. «К примеру, требования к маркировке функциональных продуктов на рынках Европы и США существенно отличаются от российских: за рубежом необходима персонализированная упаковка», — уточнил он «Агроинвестору».



Такая упаковка подразумевает дополнительные затраты со стороны производителя, а значит, влечет увеличение конечной стоимости продукта, который и так недешев. Дело в том, что все полезные добавки, которые используются в рецептуре функциональной еды, — импортные и занимают существенную долю в структуре себестоимости. Среди новых добавок в классические виды макарон из твердых сортов пшеницы, выпускаемых «Макфой», — кальцинированные морские водоросли литотамнии (природный источник кальция, магния, хрома), добываемые в Исландии, гороховый изолят (растительный протеин из семян желтого гороха), а также овсяный бета-глюкан.



Компания «Питеко» (торговая марка «ФитПарад») в 2020 году представила линейку продукции для кондитерских фабрик, в нее вошли ингредиенты для выпечки сладостей без сахара по готовым рецептам. По оценке компании, в прошлом году товарооборот продукции с сахарозаменителями вырос на 30% и тенденция такова, что спрос в перспективе будет только расти.



«Сладости без использования сахара популярны, но их себестоимость априори выше, поскольку сахарозаменители в семь раз дороже обычного сахарного песка, — говорит гендиректор «Питеко» Галина Родюшкова. — В производстве мы используем дорогостоящий пектин, способный работать с массами с низкой калорийностью, сиропы из Европы и другие импортные ингредиенты, которые в России никто не производит. Поставляем продукцию не только внутри страны, но и в Казахстан, Белоруссию».



При этом, по словам Родюшковой, в рознице российской продукции приходится конкурировать с более дешевым импортом «без сахара», на упаковках которого мелким шрифтом написано «изомальт», а далее — патока и другие сахаросодержащие ингредиенты в составе. Такая недобросовестная конкуренция подрывает доверие покупателей, нарушает принципы здорового питания, но существующие меры борьбы с ней пока малоэффективны, считает она.



«Внедрение инноваций, безусловно, требует определенных инвестиций, но не всегда это значит, что новый продукт обязательно будет дороже, чем его традиционный аналог, — комментирует завотделом инноваций в сельском хозяйстве Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Надежда Орлова. — Напротив, значимая часть новых технологических решений непосредственно направлена именно на снижение себестоимости». При этом сложности с реализацией продукции возникают не из-за роста себестоимости как таковой, а потому что потребитель не готов переплачивать за «инновационность», в которой не видит ценности. «Обычно это следствие переоценки потенциала спроса — часто бывает, что изначально интересная идея или решение оказывается неудачной именно потому, что была неверно определена ее коммерческая концепция, целевая аудитория или канал продаж», — отмечает она.



По мнению Орловой, готовность к инновациям не зависит от размера компании, более того, если смотреть на мировые тренды, то ведущими новаторами изначально выступают вовсе не транснациональные гиганты, а небольшие стартапы и малые инновационные компании. Показательным примером здесь является американская Beyond Meat, которая за десять лет проделала путь от стартапа до ведущего мирового производителя биотехнологического мяса с капитализацией в $7,4 млрд (на 6 января), говорит она.

