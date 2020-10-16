«Арника» будет выпускать ценные компоненты кормов в Приморье

Около 30% продукции пойдет на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона «Арника»

Минсельхоз Приморского края сообщил, что научно-производственная группа компаний «Арника» (Владивосток) планирует вложить 21,1 млрд руб. в региональный агробиоэкономический кластер, передает ТАСС. В проект одного из лидеров рынка кормовых добавок и концентрированных кормов для сельскохозяйственных животных и птицы «Арника-Холдинг», входит создание высокотехнологичных производств.



Около 30% продукции пойдет на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Южную Корею, Китай, Японию, Таиланд, Вьетнам, а 70% предназначено для внутреннего рынка России. В Приморье появится собственная кормовая база мирового уровня. Десять инновационных предприятий будут специализироваться на изготовлении ценных кормов на основе продукции первичной переработки зерна и сои, производстве кукурузного крахмала, глюкозы и других питательных веществ — в общей сложности 25 наименований.



В частности, в структуру кластера войдет биофабрика аминокислот (лизина моногидрохлорида, валина, триптофана) и витаминов групп A, B, P и D. Реализация масштабного проекта начнется с 2024 года на территории опережающего развития «Надеждинская», где «Арника» при содействии Корпорации развития Дальнего Востока уже строит два уникальных завода витаминов, ветеринарных препаратов, пробиотиков и специальных кормовых ингредиентов. Первичный запуск одного из них — «Кормбиосинтез» — состоится до конца 2020 года.



Как рассказал «Агроинвестору» президент Роскрахмалпатоки Олег Радин, производства валина и триптофана в нашей стране нет — его полностью импортируют. «Я не могу оценить рынок, но это точно перспективное дело. Аналогично с соей, соевыми белками и изолятами», — считает он. Что касается глюкозы, продолжает Радин, то нужно понимать, какая она будет. Медицинская глюкоза в страну только импортируется, поэтому ее производство перспективно. Если это глюкозный сироп — то его выпускать нецелесообразно, потому что в России таких компаний достаточно и с учетом потребления и цен на сахар ситуация на этом рынке не очень хорошая, считает эксперт. «Все зависит от того, какое количество потребителей глюкозных сиропов за Уралом — если компания найдет сбыт поблизости и сможет реализовать продукцию — очень хорошо. Если нет — то новое производство попросту вытеснят компании, которые давно на этом рынке», — объясняет Радин.



Также неясно, что «Арника» планирует делать с крахмалом, потому что этого продукта сейчас очень много, а цены на него низкие из-за дорого сырья, продолжает эксперт. Крахмал сам по себе не маржинальный продукт, заводы по его глубокой переработке и крахмалопаточные заводы получают маржинальность продуктов за счет кормовой составляющей - пшеничного и кукурузного глютена. «Если говорить о переработке пшеницы — то это экспортоориентированный товар, почти все производители вывозят его за рубеж. С учетом того, что сейчас высокий курс доллара и евро, то маржинальность этого товара очень высока. Если это будет кукурузный глютен — его лучше реализовывать внутри страны, потому что наш рынок потребления составляет порядка 90 тыс. т и большая часть объема — это импорт из Китая», — рассказывает эксперт.



Группа компаний «Арника» работает на рынке с 1993 года, разрабатывает технологии и поставляет оборудование, расходные материалы и ингредиенты для мясоперерабатывающей, молочной, рыбной, хлебопекарной, кондитерской и других отраслей пищевой промышленности. В ТОР «Надеждинская» компания реализует проект двух уникальных для России заводов по производству витаминов и специальных кормовых ингредиентов для животных.

