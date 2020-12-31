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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Инвестиции

В России начнут выпускать целлюлозу из технической конопли


Проект стоимостью 2 млрд рублей будет реализован в Пензенской области

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

К 2026 году предприятие будет выпускать 4 тысячи тонн целлюлозы
Pixabay
К 2026 году предприятие будет выпускать 4 тысячи тонн целлюлозы
Pixabay

Минпромторг и «Межотраслевой инновационный комплекс» («МИК»), входящий в группу компаний «Коноплекс», заключили первое в российской промышленности концессионное соглашение о создании в Пензенской области предприятия по производству целлюлозы из лубяных культур. Срок действия соглашения — 49 лет.

Компания планирует создать предприятие по глубокой переработке конопли и льна, а также джута, кенафа и других лубяных культур. Объем инвестиций оценивается в 2 млрд руб., срок окупаемости предприятия — до 15 лет. При выходе на полную мощность в 2026 году оно будет выпускать 4 тыс. т целлюлозы в год, также предусмотрена возможность поэтапного расширения комплекса, говорится в сообщении «Коноплекса».

В дальнейшем целлюлоза будет использоваться как один из компонентов в производстве биоразлагаемой посуды и пакетов, экологически чистых биокомпозитных материалов и полимеров, в лакокрасочной и химической промышленности, для выпуска боеприпасов, в фармацевтике и текстильной промышленности. По своим характеристикам целлюлоза из лубяных культур ближе всего к хлопковой целлюлозе, которую Россия импортирует, отмечает компания.

«Для группы компаний «Коноплекс» этот проект — логичное развитие бизнеса, переход от глубокой переработки лубяных культур к инновационным технологиям и производству многофункциональных современных материалов, —   говорит гендиректор «МИК» Милена Александрова (цитата по пресс-релизу компании). — «Коноплекс» создает новейшее предприятие по более глубокой переработке, выстраивая вертикально интегрированный холдинг полного цикла от селекции и семеноводства посевного материала, выращивания сырья, до производства высокотехнологичной продукции, аналогов которой нет в мире».

Минпромторг будет содействовать созданию предприятия. Концессионным соглашением решается поставленная президентом страны задача — вовлечение в хозяйственный оборот за счет привлечения частных инвестиций невостребованной сейчас инфраструктуры государственных предприятий, ранее имевших стратегически важное значение для государства, говорится в сообщении ведомства. Соглашение будет способствовать техническому переоснащению и перепрофилированию объекта в Пензенской области для производства конкурентоспособной на рынке продукции.

«Коноплекс» - агропромышленный холдинг, занимающийся выращиванием и переработкой технической конопли, а также научно-исследовательской деятельностью, связанной с селекцией и семеноводством этой агрокультуры. Компания является крупнейшим в стране производителем технической конопли, ей занято 12,5 тыс. га. Группа производит пищевую, косметическую, фармацевтическую продукцию, корма и пищевые добавки. В августе она запустила комплекс в Пензенской области по выпуску масла холодного отжима мощностью до 15 млн бутылок в год, в декабре — новый комплекс по производству высококачественных натуральных волокон.

По данным kartoteka.ru, «Межотраслевой инновационный комплекс» зарегистрирован в июне 2018 года, уставной капитал составляет 100 тыс. руб. 30% компании принадлежит ООО «Коноплекс», 50% у гендиректора «Коноплекса» Романа Белоусова, еще 20% у «Русдор-Финанс».

Татьяна Кулистикова 

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