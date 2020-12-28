«Август» построит элеваторный комплекс за 1,7 млрд рублей

Строительство будет проходить в три этапа ooo-avg.ru

«Август-Агро» построит на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Зеленодольском районе Татарстана элеваторный комплекс «Свияжск-Зернопродукт», сообщает пресс-служба компании. Там будет храниться урожай хозяйств «Агропроекта», которые принадлежат «Августу».



Возведение элеваторного комплекса начнется в 2021 году. Первые партии зерна «Свияжск-Зернопродукт» примет в 2022-м, а выход на проектную мощность запланирован на 2024 год. Плановая мощность проекта составляет 140 тыс. т единовременного хранения зерна. Строительство будет проходить в три этапа с 2021-го по 2023 годы.



Благодаря расположению на территории логистического центра к участку уже подведены все необходимые коммуникации, включая электричество и газ, построена железнодорожная ветка, которая соединяет площадку будущего элеватора с железнодорожной станцией Свияжск в п. г. т. Нижние Вязовые, которая находится на линии «Москва — Екатеринбург». «Также имеется сообщение с железнодорожным направлением "Казань — Ульяновск". Кроме того, в наличии свой порт: на территории логистического узла построена причальная стенка, пригодная для погрузки зерна на суда различных типов, в том числе сухогрузы типа "река-море". Также проложена автомобильная дорога», — говорится в сообщении компании.



Стоимость объекта составит около 1,7 млрд руб. По расчетам компании, вложения в элеваторный комплекс окупятся за восемь лет, а в течение 15 лет прибыль составит 5,2 млрд руб. В декабре 2020 года «Свияжск-Зернопродукт» стал резидентом ТОСЭР «Зеленодольск». Пресс-служба «Августа» уточнила, что этот статус должен обеспечить проекту на протяжении всего периода его реализации налоговые льготы в размере свыше 360 млн руб.



Генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов отметил, что на сегодняшний день условия перевозки грузов железнодорожным и водным транспортом становятся все более выгодными. «Объемы железнодорожных и водных перевозок будут увеличиваться, и, выбирая место под элеватор, мы ориентировались на эти перспективные направления. Мы ставим себе цель, чтобы в нашем порту период погрузки зерна на корабль составлял не более 10 часов, а не три-четыре дня, когда большую часть этого времени арендованное покупателем зерна судно стоит порожняком, — приводит пресс-служба «Августа» слова Галяутдинова. — И на формирование железнодорожного состава мы закладываем те же 10 часов, потому что заказчики и компании-перевозчики также финансово заинтересованы в ускорении этих процессов. Аналогов такому предложению в Татарстане нет».



Недалеко от площадки нового комплекса расположены земельные угодья агрофирмы «Август-Камское Устье», работающей в составе «Агропроекта». В октябре компания приобрела у «Татагролизинга» 45 тыс. га сельхозугодий в Камско-Устьинском и Верхнеуслонском районах Татарстана, таким образом удвоив свой земельный банк в республике. При покупке было заявлено, что на новых участках производитель планирует выращивать «стандартный набор культур»: зерновые, бобовые, подсолнечник, рапс, кормовые агрокультуры. «Август-Камское Устье» станет якорным заказчиком услуг элеватора по длительному хранению продукции. Также «Свияжск-Зернопродукт» будет оказывать сельхозпроизводителям ряд услуг по хранению, очистке, сушке, перевалке и погрузке зерна. Предполагается, что при выходе на проектную мощность через элеватор будет проходить около 420 тыс. т продукции в течение года.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что 140 тыс. т — это большой объем. «У «Августа» солидный земельный банк, они занимаются в том числе производством сельхозпродукции. У них также есть возможность поставок средств защиты растений сельхозпроизводителям с вариантом "рассчитайтесь деньгами или продукцией", — говорит Корбут. — В этом случае это дополнительный поток ресурса для его дальнейшей продажи. Думаю, компания хочет расширить сбыт основной продукции — средств защиты растений под гарантией расчетов». Он добавляет, что строительство элеваторов требует больших инвестиций, которые долго окупаются.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что строительство таких крупных проектов — сомнительная инвестиция. «Это слишком дорого, необходимости в этом часто нет, можно обойтись более дешевыми мишенями в виде складов с напольным хранением или даже пакетов-рукавов», — говорит эксперт. По мнению Сизова, на элеваторах в России «особо не заработаешь, это крайне низкорентабельная инвестиция».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что строительство элеваторов — весьма доходная отрасль с точки зрения рыночных цен, которые формируются последние два сезона. «Проекты с подобной мощностью в основном преобладают в Центре и они вполне работоспособны», — говорит эксперт и добавляет, что в регионах, удаленных от портов, строительство элеваторов очень актуально. В этом году в связи с рекордным урожаем чувствуется нехватка мощностей в Поволжье, отмечает Павенский. По его мнению, такой урожай должен повториться в ближайшие два-три года. «Тем более кроме железнодорожного транспорта очень актуален и речной транспорт: за пол сезона так вывезли больше, чем за весь сезон в прошлые годы», - говорит он.



Эксперт отмечает что, учитывая наличие у «Августа» собственных сельхозземель, при хорошем урожае элеватор можно загрузить и только собственным зерном. «Единственное, это зона рискованного земледелия, так что валовые сборы могут существенно снижаться. Хотя Татарстан в последние годы очень хорошо рос, больше это касалось Самары, Саратова», — добавляет Павенский.



Доля «Свияжск-Зернопродукт» в общем объеме инфраструктуры хранения зерна на территории Татарстана после выхода элеваторного комплекса на полную мощность должна составить 6,1%. По заявлению компании, с учетом перспектив увеличения земельного банка до 300 тыс. га УК «Август-Агро» планирует строительство еще одного современного элеватора мощностью хранения 100 тыс. т в Бугульминском районе Татарстана.

