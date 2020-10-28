Зерновой холдинг ВТБ приобрел еще один актив

Мощность «Ипатовского КХП» - 75 тысяч тонн ООО «Ипатовский КХП»

Созданный ВТБ «Деметра-Холдинг» приобрел 100% в «Ипатовском комбинате хлебопродуктов» - первый элеватор в периметре компании, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба холдинга. Элеватор «Ипатовский КХП» расположен в Ставропольском крае, мощность его единовременного хранения составляет 75 тыс. т. Сумма сделки не уточняется. По данным kartoteka.ru , 100% ООО «Ипатовский КХП» принадлежало компании «Агромаркет».



Предприятие будет интегрировано в логистическую цепочку холдинга для развития маршрутных отправок и работы с сельхозпроизводителями в регионе. Элеваторная инфраструктура — один из элементов эффективной логистики зерна в порт, отмечается в сообщении, «Деметра-Холдинг» рассматривает дальнейшее развитие такой инфраструктуры.



О том, что «Деметра-Холдинг» планирует создание собственной сети элеваторов и рассматривает варианты покупки активов в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Воронежской области, в сентябре писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании. Источник издания тогда говорил, что на сделки может быть потрачено до 1 млрд руб., среди потенциальных приобретений он назвал Аннинский элеватор вместимостью 210 тыс. т (принадлежит Московскому индустриальному банку) и Ипатовский элеватор.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тогда говорил «Агроинвестору», что если есть возможность купить готовый элеватор с хорошими подъездными путями для осуществления маршрутных перевозок, то это хорошее решение, поскольку возведение мощностей с нуля может потребовать более значительных инвестиций из-за необходимости прокладывания подъездных путей.



Ранее в интервью Reuters президент ВТБ Андрей Костин рассказал, что банк пока не планирует выходить из капитала «Деметра-Холдинга» или уменьшать свою долю (ему принадлежит 50% плюс одна акция). «Думаю, для нас это проект еще минимум на три-пять лет. Скорее даже на пять лет. Это большая отрасль, будем работать», — отметил он, уточнив, что на зерновом рынке нужно многое сделать по развитию инфраструктуры, устранению существующих проблем, чтобы упорядочить этот бизнес и создать конкуренцию мировым трейдерам, которые сегодня торгуют российской пшеницей. «Многие вопросы требуют решения, чтобы все было цивилизовано и нормально. Надо достраивать логистику: подъездные пути, железнодорожные хабы, — сказал Костин. — Чтобы рационализировать этот бизнес и сделать его более успешным, более доходным, требуется еще много сил и времени». Все это находится в поле зрения ВТБ, как и развитие внешних рынков, добавил он.



ВТБ создал вертикально интегрированный «Деметра-Холдинга» на базе зерновых и логистических активов. Сейчас ему принадлежит 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», Новороссийский зерновой терминал, 35,36% в Новороссийском комбинате хлебопродуктов, «Рустранском» (50% плюс одна акция), в структуру которого входит «Русагротранс» — крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор. Последний в марте купил у Fesco бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн». Также в марте «Деметра-Холдинг» выкупил 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани. В июле структура «Деметра-Холдинга» консолидировала 100% зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы», увеличив свою долю в компании с 70%, которые приобрела в августе прошлого года. В конце апреля группа ВТБ сообщила о продаже почти половины акций «Деметра-Холдинга», объединяющего ее зерновые активы. Стратегическими инвесторами стали компания «Агронова» (получила 25%), развивающая проекты в сельском хозяйстве на Кубани, и многопрофильная инвестиционная компания Marathon Group (24,999%).

