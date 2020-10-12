Зерновой холдинг ВТБ планирует создать маркетплейс

В конце июня зерновой холдинг ВТБ и Smartseeds стали стратегическими партнерами ztkt.ru

Созданный ВТБ «Деметра-Холдинг» планирует создать сельскохозяйственный маркетплейс. Согласно данным ЕГРЮЛ, в начале октября компания учредила в Москве ООО «Сельскохозяйственная цифровая экосистема» («Сельскохозяйственная ЦЭС»). По данным источников «Коммерсанта», она могла быть создана для развития аграрного маркетплейса, объединяющего сельхозпроизводителей, переработчиков, экспортеров, владельцев элеваторов и других участников рынка. «Развитие «Деметра-Холдинг» предполагает в том числе создание современных механизмов повышения эффективности работы сельхозпроизводителей. Мы разрабатываем разные варианты решений, которые будут способствовать укреплению позиций агропромышленной продукции России на мировых рынках», — ответила компания на запрос «Агроинвестора».



Маркетплейс «Деметра-холдинга» может быть создан на базе сервиса по автоматизации перевозки зерна Smartseeds, полагает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. В конце июня зерновой холдинг ВТБ и Smartseeds стали стратегическими партнерами: они договорились о совместном проекте по развитию современных форматов перевозок зерна и цифрового бизнеса. Это партнерство стало важным элементом в реализации стратегии «Деметра-Холдинг» по повышению конкурентоспособности и прозрачности российского зернового рынка, сообщала компания.



Маркетплейс «Деметра-холдинга» будет более прибыльным продуктом, чем Smartseeds, поскольку оператор полноценной торговой площадки может получать комиссию за любую операцию с товаром, сказал Сизов «Коммерсанту». Однако как «Деметра-холдинг» будет привлекать клиентов на маркетплейс — пока неизвестно. По мнению Сизова площадка сможет стать инструментом для повышения безопасности сделок на рынке, если у нее будет собственный клиринг. В этом случае оператору придется брать на себя риски, связанные с предоплатой, качеством товара и другими моментами. Если же речь пойдет о простом соединении продавца и покупателя, то концептуально похожие решения уже есть, например, «Агро.Клуб» и Direct. Farm.



Директор компании — разработчика цифровой платформы «Агросигнал» Владимир Коршунов сказал изданию, что разработка IT-системы может обойтись в десятки миллионов рублей, но для создания элементов привлечения клиентов (страховки, рейтинги и др.) потребуются инвестиции в сотни миллионов рублей.



Созданному ВТБ «Деметра-Холдингу» принадлежит 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», Новороссийский зерновой терминал, 35,36% в Новороссийском комбинате хлебопродуктов, контрольные пакеты зернового трейдера «Мирогрупп Ресурсы» (70%) и группы «Рустранском» (50% плюс одна акция), в структуру которой входит «Русагротранс» — крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор. Последний в марте купил у Fesco бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн». Также в марте «Деметра-Холдинг» выкупил 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани. 30 апреля группа ВТБ объявила о продаже почти 50% «Деметра-холдинга» компании «Агронова» экс-владельца «Балтики» Таймураза Боллоева и Marathon Group.

