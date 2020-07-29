ВТБ консолидировал 100% трейдера «Мирогрупп ресурсы»

М. Стулов

«Деметра-трейдинг» - структура «Деметра-холдинга» ВТБ, в котором консолидированы зерновые активы группы — стала 100%-ным владельцем зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы», следует из данных kartoteka.ru . Таким образом холдинг увеличил свою долю в компании с 70%, которые приобрел в августе прошлого года. «Агроинвестор» направил запрос в ВТБ.



Увеличение доли в «Мирогрупп ресурсы» и консолидация 100% полностью соответствует стратегии «Деметра-холдинга» по выстраиванию интегрированной экспортной цепочки на рынке зерна, рассказал «Интерфаксу» гендиректор «Деметра-холдинга», заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Виталий Сергейчук. Увеличение доли произошло в рамках договоренности сторон.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что все и шло к тому, что «Деметра холдинг» станет единственным владельцем компании-трейдера. «Теперь вся ответственность ложится на холдинг. Мы надеемся, что они будут добиваться успехов в честной конкурентной борьбе за российского агрария, без привлечения административного ресурса», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. «Не думаю, что [после сделки] что-то изменится. Возможно, это техническая сторона, которая необходима ВТБ», — считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он также полагает, что в этом сезоне зерновой холдинг банка продолжит активную работу.



«Мирогрупп ресурсы» работает с 2014 года, является ключевым звеном в создании вертикально интегрированного зернового холдинга ВТБ, говорится на сайте трейдера. Ранее сообщалось, что в сезоне-2019/20 компания стала второй в рейтинге крупнейших российских экспортеров зерна с объемом вывоза 3,7 млн т.



ВТБ создал вертикально интегрированный холдинг на базе зерновых и логистических активов, они консолидированы на базе «Деметра-холдинга», которым ВТБ владеет через ряд структур. Сейчас холдингу принадлежит 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», Новороссийский зерновой терминал, 35,36% в Новороссийском комбинате хлебопродуктов, «Рустранском» (50% плюс одна акция), в структуру которого входит «Русагротранс» — крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор. Последний в марте купил у Fesco бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн». Также в марте «Деметра-Холдинг» выкупил 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани.



В конце апреля группа ВТБ сообщила о продаже почти половины акций «Деметра-Холдинга», объединяющего ее зерновые активы. Стратегическими инвесторами стали компания «Агронова» (получила 25%), развивающая проекты в сельском хозяйстве на Кубани, и многопрофильная инвестиционная компания Marathon Group (24,999%). ВТБ остается контролирующим владельцем. Тогда же сообщалось, что дальнейшее развитие «Деметра-Холдинг» предполагает увеличение эффективности и скорости цепочек поставок зерна внутри страны, создание условий для прозрачного ценообразования на внутреннем рынке, а также обновление инфраструктуры, что будет способствовать укреплению позиций агропромышленной продукции России на мировых рынках.



Новость дополняется

