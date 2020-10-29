«Био-Тон» выкупит часть активов компании «Грейнрус»

Интерес инвесторов к покупке инфраструктуры остается стабильным grainrus.com

Холдинг «Био-Тон» планирует выкупить «Октябрьскую хлебную базу» в Самарской области и зерновой терминал «Волга» в Ивановской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свой источник. Соответствующее ходатайство «Био-Тона» удовлетворила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Сейчас эти активы контролирует компания «Грейнрус».



«Октябрьская хлебная база» занимается приемкой и отправкой грузов судами «река-море», вагонами и автомобильным транспортом. Зерновой терминал «Волга» принимает суда «река-море» грузоподъемностью до 5 тыс. т. Общая емкость элеваторных комплексов предприятий — более 80 тыс. т. Гендиректор «Био-Тона» Ирина Логачева сказала «Коммерсанту», что за счет сделки холдинг намерен нарастить мощности по хранению и перевалке зерна и масличных. От других комментариев по запросу «Агроинвестора» компания отказалась, представители «Грейнрус» также не стали комментировать сделку.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов рассказал «Коммерсанту», что через «Октябрьскую хлебную базу» «Био-Тон» может поставлять продукцию по всей России, а также на экспорт — через Каспийское и Черное моря. По его словам, в теории можно организовать перевалку даже на Panamax (грузоподъемность судна 60-80 тыс. т) в порту Кавказ. К тому же потенциал Поволжья как производителя и экспортера зерна сегодня растет, что может положительно сказаться и на перевалке «Октябрьской хлебной базы». Также эксперт предполагает, что «Био-Тон» может использовать терминал «Волга» для импорта шрота из Европы и активнее работать как трейдер.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что сделка оптимальна для обеих компаний. «”Био Тон” - крупный агрохолдинг, поэтому ему нужны свои мощности по Волге. Она в этом году дает рекордный объем отгрузок зерновых», — пояснил он «Агроинвестору», отметив, что интерес инвесторов к покупке инфраструктуры, в том числе экспортной, сейчас остается стабильным.



Холдинг «Био-Тон» формировался в Самарской области в 2000-х годах. Сейчас его бенефициаром является бывший топ-менеджер «Объединенной зерновой компании» Эдуард Зернин. По собственным данным, «Био-Тон» управляет 452 тыс. га земель в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, владеет мощностями хранения на 325 тыс. т. По данным kartoteka.ru , в 2019 году выручка ООО «Компания "Био-Тон"» составила 5,83 млрд руб., чистая прибыль — 479,77 млн руб.



«Грейнрус» — крупный поставщик пивоваренного ячменя, сырья для виноделия, зерна и др. По собственным данным, группа включает более 45 тыс. га земель в Курской области, семенной завод, элеваторы и другие активы. Среди клиентов — AB InBev Efes, Heineken, «Балтика» (входит в Carlsberg Group) и другие крупные компании.

