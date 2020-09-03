«Август» усилит позиции в сельском хозяйстве. Компания инвестирует в свой «Агропроект» около 15 млрд руб.

«Август»

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Поставщик средств защиты растений фирма «Август» планирует нарастить свое присутствие в АПК как сельхозпроизводитель. Компания развивает собственный аграрный проект с 2001 года, общая площадь всех хозяйств уже приближается к 100 тыс. га. В перспективе «Август» рассчитывает довести земельный банк до 250 тыс. га, а также сделает упор на молочном животноводстве



Сельским хозяйством крупнейший российский производитель химических средств защиты растений «Август» занимается с 2001 года. Именно тогда у компании появилось первое хозяйство в Чувашии — «Санары». В 2003-м — еще одно — «Заря» в Краснодарском крае. Оба предприятия были нужны фирме как испытательные и демонстрационные площадки, где отрабатываются современные технологии защиты растений и высокорентабельного земледелия, поясняет гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. Расположение хозяйств в разных регионах давало возможность производителю СЗР показать свои решения в разных климатических условиях и с разным набором агрокультур. Сейчас, спустя практически 20 лет, у компании около 100 тыс. га, на которых она развивает молочное животноводство и выращивание зерновых, масличных, бобовых и прочих агрокультур. В ближайшие годы земельный банк «Агропроекта» фирмы должен увеличиться до 250 тыс. га, преимущественно за счет Поволжья (с регионами компания пока точно не определилась).