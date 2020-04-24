На 75% капитала холдинга «Био-Тон» нашлись покупатели

На рассмотрении в ФАС находятся два ходатайства о приобретении 75% в компании «Био-Тон». Согласно одному из них, на часть актива претендует неназванный сотрудник «Био-Тона», из другого ходатайства следует, что 75% уставного капитала хочет выкупить сотрудник Союза экспортеров зерна. Сделка будет закрыта после получения согласия службы.

«Био-Тон» — один из крупнейших в России производителей подсолнечника и зерна. Компания была зарегистрирована в 2004 году, уставной капитал составляет 138 млн руб., следует из данных kartoteka.ru Сейчас 75% в компании принадлежит бизнесмену Владимиру Кириллову, остальные 25% — фонду «Био-Тех», гендиректором которого является председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что потенциальным покупателем может стать именно Зернин. Он подтвердил «Агроинвестору» факт подготовки сделки и сказал, что ее возможность предусматривалась договоренностями, достигнутыми еще в начале работы проекта. «Я руковожу советом директоров «Био-Тона» без малого 10 лет. За это время наша компания прошла путь от небольшого сельхозтоваропроизводителя до одного из лидеров отрасли», — сказал он. Зернин также отметил, что сделка носит для него стратегический характер и финансируется из собственных и заемных средств. «“Био-Тон” — независимый бизнес. Мы никогда не зависели и не прибегали к финансовой поддержке со стороны государства и госкорпораций. Мы даже не входим в первую сотню получателей госсубсидий, несмотря на масштабы нашего бизнеса», — добавил Зернин.

«Био-Тон» контролирует около 452 тыс. га в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. По оценке директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, средняя стоимость земель в этих регионах может составлять 10-30 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, 452 тыс. га могут стоить 4,5-13,56 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин сказал «Агроинвестору», что стоимость сделки оценить сложно из-за непрозрачности условий. «Балансовая стоимость по итогам 2018 года — 9,1 млрд руб. Вероятно, порядок оценки стоимости всей компании находится в том же порядке», — говорит он.

По итогам 2018-го года (более свежих данных по компании в открытых источниках пока нет) компания «Био-Тон» показала следующие результаты: выручка от продажи — 5,19 млрд руб., чистая прибыль — 917 млн руб., чистые активы — 9,1 млрд руб., денежный поток — -17,7 млн руб., валовая прибыль — 1,7 млрд руб., дебиторская и кредиторская задолженности — 1,6 млрд руб. и 400 млн руб. соответственно. Исходя их приведенных данных, 75% компании «Био-Тон» могут быть оценены в 5,25-6,5 млрд руб., говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Однако в нынешних обстоятельствах цена может существенно измениться.

На фоне кризиса активность сделок M&A исторически растет, бизнес пытается укрупниться для снижения подверженности негативной экономической конъюнктуре. «Вероятно, этот процесс стартовал и в сельскохозяйственной сфере», — считает Нигматуллин. «После окончания карантинных мер и возврата значительной части российской экономики к режиму нормального функционирования, рынок претерпит существенные изменения», — уверен Коренев. Какие-то компании, и в этом уже нет сомнений, окажутся банкротами, кто-то будет поглощен более сильными игроками, где-то пройдут масштабные слияния и поглощения. «Уж слишком существенными оказались воздействия почти на все сегменты отечественной экономики, а изменения — чрезвычайно глубокими», — комментирует он.

Сейчас даже примерно невозможно оценить, когда и в каком виде аграрный сектор выйдет из накопившихся проблем, продолжает Коренев. Так что, учитывая существенное снижение операционных и финансовых показателей многих хозяйств и падение платежеспособности значительной части из них, вполне можно предположить, что на начальном этапе — после окончания режима самоизоляции — на рынке будет определенный спад, добавляет он.