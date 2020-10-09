«Эфко» удвоит производительность липецкого МЭЗа «Либойл»

Планы компании укладываются в общую стратегию развития масложирового сектора Pixabay

Белгородская группа компаний «» намерена вложить около 1 млрд руб. в модернизацию липецкого завода по переработке масличных «Либойл» (входит в агрохолдинг «»), сообщила компания. Недавно холдинг завершил сделку по покупке 51% доли предприятия. После реконструкции мощности «Либойла» достигнут 1 тыс. т рапса в сутки.

На первом этапе работы «Эфко» уже увеличила производственные показатели с 450 т до 620 т. Второй этап предполагает переоснащение всех участков производства от элеватора до складов, в том числе маслопрессового и экстракционного отделений, строительство силосов под сырье. Для роста мощностей также необходимо подготовить инфраструктуру, поэтому компания дооснастила котельную и провела новую ЛЭП.



Финансовый директор группы «Эфко» Павел Мезенов отметил, что компания оценила перспективность направления по переработке рапса и решила построить партнерские отношения с липецким заводом, чтобы не создавать производство с нуля самостоятельно. «Нами была создана новая стратегия развития завода, которая вдохнет в него новую жизнь. Это коснется в том числе и условий сотрудничества с клиентами. В частности, оптимизация логистики упростит отгрузку продукции», — рассказал Мезенов.



При этом переработка рапса не требует строительства цеха обрушивания семян, как для подсолнечника, отмечается в сообщении «Эфко». После очищения сырье сразу поступает на пресс. Масло из рапса в основном идет на экспорт в Азию и Европу, где оно используется не только в пищевых целях, но и как элемент биодизельного топлива. Шрот поступает на комбикормовые заводы.



Рапс входит в большую тройку масличных агрокультур наряду с подсолнечником и соей, и имеет перспективы роста потребления как на внешнем рынке, так и на внутреннем, поскольку у нас развивается животноводство, в частности молочное, где он повсеместно используется, комментирует исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Согласно федеральному проекту экспорта продукции АПК к 2024 году, исходя из целевых показателей, мощности переработки масличных культур должны быть увеличены до 10 млн т. Соответственно, планы «Эфко» нарастить мощность переработки на «Либойле» укладываются в общую стратегию», — сказал он «Агроинвестору».



Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства, в 2020 году ожидается рекордный урожай рапса — не менее 2,5 млн т. Это на 500 тыс. т больше, чем годом ранее. В целом урожай масличных агрокультур в этом году может составить около 21,5 млн т.

В последние годы в России увеличивается производство рапсового масла: в прошлом году было выпущено 570 тыс. т — более чем на 13% выше уровня 2018-го, сравнивает директор по маркетингу и PR компании «НЭО Центр» Анна Васильева. Лидером в 2019 году был Центральный федеральный округ. За последние три года средние цены производителей на нерафинированное рапсовое масло и его фракции выросли на 28,4% — с 45 тыс. руб./т до 57,8 тыс. руб./т, пик цен пришелся на этот год. Производство рапсового масла будет расти, так как на него неизменно увеличивается спрос, в том числе со стороны внешних рынков, говорит Васильева. «Компания «Эфко» анализирует спрос и видит запросы рынка, у нее есть хороший потенциал наращивания экспорта», — добавляет она.



О том, что «Эфко» планирует купить долю в «Либойле» стало известно в июне. Цель сделки — развитие экспортного направления «Эфко». Для завершения процедуры приобретения «Эфко» обращалась с ходатайством в ФАС. Привлекательность «Либойла» для «Эфко» обусловлена его расположением (наличие собственных железнодорожных путей, близость выезда на трассу М-4), наличием элеватора возле завода, а также доступностью сырьевой базы — аграрии Липецкой, Орловской и Курской областей выращивают рапс. «Кроме того, на предприятии есть потенциал для наращивания объемов переработки сырья до 1,2 тыс. т в сутки», — рассказывала «Агроинвестору» представитель «Эфко». Ранее между компаниями был заключен договор давальческой переработки, что позволило группе нарастить экспорт растительного масла, а завод «Либойл» получил возможность загрузить простаивающие мощности.



Компания «Эфко» создана в 1994 году. Сейчас в группе работают более 17 тыс. человек, она входит в тройку крупнейших в России агрохолдингов. В его составе 16 заводов и единственный в стране глубоководный морской терминал по перевалке растительных масел в порту Тамань. Головной офис расположен в Воронеже, а основное производство — в Алексеевке Белгородской области. В 2019 году выручка холдинга составила 122 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб.