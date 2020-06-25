«Эфко» купит 51% «Либойла» для развития экспорта

Рапсовое масло востребовано на зарубежных рынках zeros-group.ru

Группа «Эфко» может закрыть сделку по покупке 51% в уставном капитале компании «Либойл» (входит в липецкий «Зерос») в третьем квартале этого года, если ФАС одобрит ее в ближайшее время, сообщила «Агроинвестору» представитель холдинга. Цель приобретения доли — развитие экспортного направления «Эфко». «Основной деятельностью «Либойла» является переработка рапса. Получаемое рапсовое масло востребовано на зарубежных рынках, где используется в пищевых целях или в качестве основы для производства биодизеля», — уточнила она.



Привлекательность «Либойла» для «Эфко» обусловлена его расположением (наличие собственных железнодорожных путей, близость выезда на трассу М-4), наличием элеватора возле завода, а также доступностью сырьевой базы — аграрии Липецкой, Орловской и Курской областей выращивают рапс. «Кроме того, на предприятии есть потенциал для наращивания объемов переработки сырья до 1,2 тыс. т в сутки», — перечисляет представитель «Эфко». По ее словам, ранее между компаниями был заключен договор давальческой переработки, что позволило группе нарастить экспорт растительного масла, а завод «Либойл» получил возможность загрузить простаивающие мощности.



Проекты по увеличению экспорта в масложировой отрасли демонстрируют положительную динамику, поэтому «Эфко» считает поставки за рубеж одним из ключевых драйверов роста и рассматривает возможности для развития бизнеса за пределами России, говорит представитель холдинга. «Еще одна точка роста для нас — это разработка новых технологий переработки сельхозсырья для создания новых функциональных продуктов для здорового питания», — добавляет она.



На прошлой неделе стало известно, что входящее в группу «Эфко» АО «Эфко продукты питания» обратилось в ФАС с ходатайством о разрешении на приобретение неназванной доли в уставном капитале маслоэкстракционного завода «Либойл». В марте прошлого года компании планировали совместно реализовать проект увеличения мощности переработки масличных, а в перспективе двух лет рассматривали возможность строительства на площадке «Либойла» еще одного МЭЗа, чтобы довести общую производительность двух заводов до 3,5 тыс. т в сутки.

