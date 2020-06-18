«Эфко» намерена приобрести долю в липецком «Либойле»

«Либойл» занимается переработкой рапса zeros-group.ru

АО «Эфко продукты питания» (входит в группу «Эфко») обратилось в ФАС с ходатайством о разрешении на приобретение доли в уставном капитале липецкого маслоэстракционного завода ООО «Либойл» (занимается переработкой рапса, входит в агрохолдинг «Зерос»), следует из базы решений антимонопольного ведомства. Какую именно долю хочет приобрести «Эфко», не уточняется. «Агроинвестор» направил запрос в группу.



В марте прошлого года «Агроинвестор» сообщал, что «Либойл» совместно с «Эфко» хочет реализовать проект по увеличению мощности производства по переработке масличных агрокультур до 1,2 тыс. т в сутки. Тогда ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько говорил, что в сезоне-2018/19 «Либойл» простаивал, поэтому контракт с «Эфко» является хорошим вариантом для его владельцев.



Представитель «Эфко» тогда же допускал, что покупка действующих активов потенциально возможна. Кроме того, на площадке «Либойла» партнеры планировали в течение двух ближайших лет построить еще один завод по переработке рапса и других агрокультур, говорилось в сообщении липецкой администрации. В результате мощности по переработке масличных предполагалось увеличить до 3,5 тыс. т в сутки.



По данным kartoteka.ru , «Эфко продукты питания» зарегистрировано в Москве в мае 1999 года. Уставной капитал — 300 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 309,7 млн руб., чистый убыток — 376,9 млн руб. Гендиректором и владельцем 3% является Евгений Ляшенко. Самая большая доля — 34% — у председателя совета директоров ГК «Эфко» Валерия Кустова, 63% акций принадлежит физлицам. Основной вид деятельности «Эфко продукты питания» — вложение в ценные бумаги.



Группа «Эфко» была основана в 1994 году в Белгородской области. На сегодняшний день она входит в число крупнейших в пищевой промышленности России, в топ-6 ведущих компаний АПК России и является крупнейшим масложировым холдингом на рынке стран Евразийского экономического союза, говорится на сайте «Эфко». Основные виды деятельности группы — переработка масличных, производство специализированных жиров и маргаринов, бутилированного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции.



«Либойл» зарегистрирован в Липецкой области в мае 2006 года. Уставный капитал — 330,1 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 344,3 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб. Гендиректором является Алексей Голанцев. 51% акций держит воронежский «Оптторг», вошедший в уставной капитал «Либойла» в феврале 2020-го, еще 32,67% у «Зерос», остальные 16,33% принадлежат главе агрохолдинга Николаю Бобину. Основной вид деятельности «Либойл» — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Липецкий холдинг «Зерос» занимается производством говядины, переработкой масличных, растениеводством, производством и переработкой индейки.

