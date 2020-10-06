Компания «Август» купила 45 тысяч гектаров сельхозземли в Татарстане

В ближайшие пять лет компания может увеличить общий земельный банк до 300 тысяч гектаров Pixabay

Агрохимическая компания «Август» приобрела у «Татагролизинга» 45 тыс. га сельхозугодий в Камско-Устьинском и Верхнеуслонском районах Татарстана. Таким образом она удвоила свой земельный банк в республике, пишет «Коммерсантъ». Сумма сделки не раскрывается.



По словам гендиректора дочерней УК «Август-агро» Айдара Галяутдинова, часть этих земель теперь находится в собственности компании, часть — в аренде. На новых угодьях производитель планирует выращивать «стандартный набор культур»: зерновые, бобовые, подсолнечник, рапс, кормовые агрокультуры. По информации «Коммерсанта», инвестиции составят около 1,8 млрд руб., или 40 тыс. руб. на гектар, включая вложения в технику и инфраструктурные объекты.



Галяутдинов уточнил «Агроинвестору», что качество купленных земель разное. «Есть площади, где сеяли, а есть поля, с которыми надо работать. Новые угодья находятся на западе республики Татарстан, в то время как основные хозяйства «Агропроекта» компании «Август» - на востоке, но так как это хороший массив земель, то с логистикой все в порядке», — рассказал он. Топ-менеджер также отметил, что компания приобрела хозяйства с уже посеянными озимыми под урожай 2021 года, поэтому работать там можно уже сейчас.



Татарстан — это якорный регион для сельскохозяйственного направления «Августа». Там сосредоточена большая часть земель компании. Объем инвестиций в покупку и развитие хозяйств в этом регионе с начала 2018-го по 2020 год включительно составит 5,25 млрд руб. Планируется, что общие вложения в развитие сельскохозяйственного направления будут примерно в три раза выше, а выручка от них принесет не менее 12 млрд руб.



В будущем компания планирует купить дополнительные участки в Татарстане и в других регионах Поволжья, уточняет Галяутдинов. «Данные территории находятся у нас в приоритете, так как в этих регионах есть возможности для развития, достаточно свободных земель, а инвестиционный климат является благоприятным для аграриев», — сказал он. С учетом последних приобретений площадь земель «Августа» в Татарстане достигла почти 100 тыс. га. В ближайшие пять лет компания может увеличить общий земельный банк до 250-300 тыс. га по всей стране. Сейчас он составляет более 140 тыс. га и кроме Татарстана включает хозяйства в Чувашии, Краснодарском крае, а также на территории Казахстана.



Татьяна Козлова, старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Несмотря на то, что Приволжский федеральный округ входит в число лидеров по объему сбора зерновых, данное направление нельзя назвать рекомендуемым для инвестора. Во-первых, Приволжье характеризуется крайне нестабильной динамикой сбора в силу природно-климатических различий регионов, во-вторых, уступает по урожайности ЮФО и ЦФО, что приводит к снижению маржинальности сбора зерновых, в-третьих, ценовая конъюнктура зернового рынка определяется ценами Юга и Центра, ориентированными на экспорт, а для Приволжья возникает проблема транспортной доступности из-за удаленности от портов. К наиболее востребованным агрокультурам в ПФО, учитывая рыночную конъюнктуру и природно-климатические условия региона, следует отнести масличные, в частности подсолнечник. По итогам 2019 года основной объем общероссийского валового сбора подсолнечника (36,9%) приходится на ПФО.

По оценке главного аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, средняя цена сельхозземли в Татарстане составляет 12-16 тыс. руб./га, таким образом за 45 тыс. га компания могла заплатить около 720 млн руб., сказал он «Коммерсанту».



Для Приволжского федерального округа средняя стоимость гектара земли может составлять от 7 тыс. руб./га до 11 тыс. руб./га руб., а для республики Татарстан — в диапазоне 12-16 тыс. руб./га, оценивает старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. Однако стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения сильно зависит от ценообразующих факторов — варианта использования участков (пашни, сенокосы, пастбищ и пр.), обрабатываемая земля или нет, формы участков и удобства эксплуатации, транспортной доступности (качества дорог), доли многолетних насаждений, сказала она «Агроинвестору». «Кроме того, на стоимость может влиять структура сделки — прямой договор или через приобретение бизнеса правообладателя, с отсрочкой или без и т. д. », — добавляет Козлова.



При этом она отмечает, что в Татарстане редко предлагаются к продаже значительные земельные массивы, что связано с тем, что на рынке присутствуют крупные агрохолдинги, которые активно используют территории. Поэтому такой массив сразу — это находка для «Августа», уверена Козлова. Однако, по ее мнению, еще значительно вырасти в Татарстане компании вряд ли удастся, а в других регионах Поволжья покупка земли потребует более тщательного взвешивания всех рисков. «Поэтому, наиболее вероятно, холдинг будет рассматривать юг для дальнейшей экспансии», — считает она.



Согласно собственным данным, «Август» — крупнейшая российская компания по производству химических средств защиты растений, лидер отечественного рынка пестицидов. Объем продаж компании в 2019 году превысил 27 млрд руб. (без НДС). «Август» присутствует более чем в 20 странах мира, в том числе 7 странах Латинской и Центральной Америки, 7 странах Африки, а также в странах Ближнего Востока и других. Площади посевов, защищенных препаратами «Августа», в России в 2019 году составили 44 млн га (в пересчете на однократную обработку).

