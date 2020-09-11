Запуск первого в Ростовской области сахарного завода снова перенесли

С открытием одного высокоэффективного сахарного завода в радиусе 200 км может закрыться три-пять менее эффективных В. Волков

«Международная сахарная корпорация» (МСК) планирует запустить первый в Ростовской области сахарный завод в 2022 году, сообщила компания. Мощность переработки составит 12 тыс. т свеклы в сутки с возможностью увеличения до 20 тыс. т. Предприятие будет выпускать 180 тыс. т сахара высокого качества цветностью ICUMSA 18-45, 50 тыс. т мелассы и 50 тыс. т гранулированного жома в год. Стоимость проекта оценивается в 16-17 млрд руб.



Проект строительства собственного сахарного завода — многолетняя идея правительства Ростовской области. МСК еще в 2012 году подписала с регионом соглашение о создании предприятия производительностью 1,7 тыс. т сахара в сутки. Проект был включен в перечень 100 губернаторских инвестпроектов, получил госгарантии, консультантом выступает французская группа Sucden. Изначально инвестиции оценивались в 10 млрд руб., завод предполагалось запустить в 2015 году. Однако затянулся процесс перевода земель сельхозназначения в категорию промышленного использования и дату запуска перенесли на август 2017-го. Правда, к обозначенному времени МСК только получила разрешение на строительство. К тому времени проект подорожал до 18 млрд руб. Предполагалось, что кроме завода за эти деньги будут созданы индустриальный парк, тепличный комплекс и, возможно, завод по производству биоэтанола.



В апреле прошлого года МСК подписала соглашение о строительстве завода с китайской компанией «Харкан Инжиниринг». На тот момент стоимость проекта оценивалась в 16,2 млрд руб., в том числе 30% суммы должны были составить инвестиции китайской стороны. Начать возведение предприятия предполагалось в сентябре 2019-го, запустить — в 2021 году.



По словам гендиректора МСК Петра Пантелеева, компании приходится работать в условиях постоянных перемен, меняющейся политической обстановки в мире и конъюнктуры рынков. Кроме того, на планы продолжает влиять пандемия. Однако, благодаря тому что Ростовская область выполняет свои обязательства по созданию инфраструктуры, проект исключает промышленные риски, отметил он. По его словам, сейчас идет строительство водовода, начатое в марте этого года. Также МСК получила положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство завода.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов ранее скептически оценивал перспективы строительства в России новых сахарных заводов. Сейчас он допускает, что в целом проект может быть реализован, если будет выполнен ряд условий. В частности, себестоимость производства сахара (от поля до склада) должна быть не выше $250-270/т, а инвестор — иметь свободные $300-500 млн и готов ждать возврата вложенных средств более 10 лет. При этом завод может быть эффективным, если к его строительству будут привлечены специалисты из разных инжиниринговых компаний, будет выбрано оптимальное технологическое решение, а администрация почти бесплатно подключит всю инфраструктуру (от газа до канализации). «Однако пока в нашей стране таких прецедентов в отрасли не было», — говорит Иванов.



Кроме того, стоит понимать, что Ростовская область не отличается высокой продуктивностью свекловодства — средняя урожайность и дигестия сахарной свеклы там заметно ниже, чем в Краснодарском и Ставропольском краях, прокомментировал Иванов «Агроинвестору». В любом случае, с открытием одного высокоэффективного сахарного завода в радиусе 200 км может закрыться три-пять менее эффективных, так как они не смогут покупать у аграриев сырье по высокой цене, которую предложит эффективное предприятие, добавляет Иванов.



Также эксперт напоминает, что емкость рынков сбыта ограничена: внутреннее потребление составляет всего 6 млн т, плюс, в прошлом сезоне мы вышли на экспорт в 1,5 млн т, предложив иностранным покупателям хороший дисконт к мировой цене. «Если предприятие рассчитывает выйти на экспорт, ему придется продавать продукцию дешево, особенно с учетом всех прелестей нашей логистики», — акцентирует Иванов.



«Наш проект изначально был экспортоориентированным. Тем более, когда на фоне меняющегося политического мира экспорт сахара способен укрепить торговые отношения с некоторыми ведущими странами, например, с дружественным Китаем, — приводятся в сообщении МСК слова Пантелеева. — <…> Наша компания идет своим первоначально избранным курсом, направленным на производство высококачественной продукции сахарной отрасли и востребованной на экспортных рынках».



Выход на экспорт в Китай — процесс непростой: эта страна — достаточно сильный переговорщик и открывает свои рынки для других государств небыстро, отмечает Иванов. «Если мы хотим продавать сахар в Китай, то необходимо лоббировать включение России в тарифную квоту. Но даже в этом случае поставки в Китай будут выгодны не в любой момент, а при определенной ценовой конъюнктуре на двух рынках, с учетом не всегда оптимальной логистики», — рассуждает он, добавляя, что пока попытки России попасть в китайскую тарифную квоту не увенчались успехом.



Главное, о чем в первую очередь должен думать производитель — как продать свою продукцию на внутреннем рынке, уверен Иванов. «Казалось бы, 180 тыс. т сахара — объем небольшой, однако если вспомнить предыдущие четыре сезона, когда было серьезное перепроизводство и низкие цены, каждая лишняя тонна сахара давила на рынок, — обращает внимание он. — Выход на экспорт — это лишь приятный бонус. А на внутреннем рынке сейчас продукции более чем достаточно. В ближайшие годы из оставшихся 69 (из советских 96) сахарных заводов многие будут закрыты».

