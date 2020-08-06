Сахарные заводы начали переработку свеклы

Урожайность сахарной свеклы пока выше прошлогодней Pixabay

В России стартовал сезон переработки сахарной свеклы. Первым начал работу Кореновский сахарный завод (Краснодарский край, входит в «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева), сообщает «Союзроссахар». В этом сезоне предприятие планирует переработать 750 тыс. т сырья. По данным Минсельхоза на 5 августа, на Кубани накопано 61 тыс. т сахарно й свеклы, средняя урожайность составляет 435,7 ц/га.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов отмечает, что пока рано делать даже предварительные выводы по урожайности сахарной свеклы в этом году. «Сейчас к уборке и переработке приступил только Краснодарский край, доля которого в общем объеме производства российского сахара только 24%. Основной производитель — Центральное Черноземье — пока еще не начал сбор урожая», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По информации первых сводок по уборке, имеющейся у ИКАРа, урожайность по Краснодарскому краю выше, чем в аналогичный период 2019-го, однако пока убраны только первые поля — чуть более тысячи гектаров из 171 тыс. га. «На данный момент на Кубани запущено три завода: два на день позже, чем в 2019-м, один — в те же числа», — уточняет Иванов.



Таким образом, в целом уборка и переработка идут по графику, и если погода будет благоприятствовать, то сбор урожая закончится в традиционные сроки и, возможно, мы приблизимся к рекордной продуктивности прошлого года по сбору сахара с гектара, продолжает Иванов. Очень важно, чтобы свекла перерабатывалась максимально быстро после уборки. И если в августе-сентябре график копки и переработки предприятия выстроят таким образом, чтобы убиралось ровно столько, сколько заводы в состоянии сразу переработать, то, во-первых, снизятся потери при хранении, а во-вторых, оставшаяся в полях свекла успеет еще подрасти вместо того, чтобы лежать в кагатах, ожидая переработки, рассказывает он.



Однако стоит отметить, что ситуация с видами на урожай сахарной свеклы на Кубани неоднородная. Если в центре региона заводы уже запустились, и урожай там будет близким к среднему, то в северо-западном и восточном районах ситуация совсем плохая, говорит руководитель сахарного бизнеса ГК «Концерн «Покровский» Михаил Пак. Холдинг запустит заводы позже обычного. «В этом году мы начнем уборку и переработку не раньше 10 августа, — делится он. — По нашим прогнозам, урожайность будет ниже прошлогодней, причем существенно. Причины — сокращение посевов свеклы, низкое количество осадков с весны, ураганные ветры, заморозки. В результате всего этого развитие выжившей свеклы задержалось, а большинство посевов пришлось пересевать повторно. Влаги в нашем регионе все еще мало».



Холдинг «Продимекс» планирует первыми запускать свои предприятия на Юге. В частности, после 15 августа должен начать приемку свеклы Изобильненский сахарный завод. Остальные заводы начнут работу в начале сентября. «По прогнозам основной массы посевов сейчас ничего сказать невозможно — как раз август будет решающим месяцем в формировании качества свеклы», — отмечает заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский.



В этом году урожай свеклы на Кубани будет значительно ниже, чем в 2019-м, а значит и сахара будет произведено меньше, чем в прошлом сезоне, продолжает Пак. «В целом же по России в сезоне-2020/21 будет выработано 5,5-5,7 млн т сахара — меньше уровня потребления, — оценивает он. — Переходящие остатки с прошлого года позволят рынку сбалансироваться. Цены на сахар увеличатся до уровня, позволяющего отрасли работать с рентабельностью хотя бы 10-15%. Это будет очень кстати, ведь мы сможем вложить прибыль в развитие предприятий. Напомню, что два сезона подряд мы работали с рентабельностью близкой к нулю из-за очень низких цен на сахар».



Иванов, напротив, отмечает, что по состоянию на начало августа запасы сахара в России все еще выше нормального уровня 2015-го (до наступления новой эры перепроизводства). «А значит нашим компаниям нельзя расслабляться и замедлять темпы экспорта, которые были в прошлом сезоне крайне высокими», — подчеркивает эксперт.

