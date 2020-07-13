Переработка сахарной свеклы в этом году начнется позже

Минсельхоз ожидает падения валового сбора свеклы на 22% А. Галеев

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2020/21 Россия снизит производство сахара до 5,8-6,4 млн т против 7,8 млн т в 2019/20-м. Из-за пересева сахарной свеклы в ряде регионов сбор урожая, а, соответственно, и производство сахара начнутся чуть позже традиционных сроков, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.



Производство сахара уменьшится из-за ожидаемого сокращения валового сбора свеклы, а он, в свою очередь — из-за сокращения посевов агрокультуры. Максимальное снижение — более чем на 38% — отмечено в пяти регионах: в Чувашии, Башкирии, Оренбургской, Ростовской и Тульской областях, сообщает ИКАР. Однако продуктивность свекловодства в этих регионах ниже средней по стране. В 13 регионах — лидерах сектора сокращение более умеренное, за исключением Ставрополья, где площади под сахарной свеклой уменьшили на 35%. Состояния посевов на 1 июля было неплохим. Несмотря на то, что вес корня был несколько ниже, чем в 2019-м, вес ботвы — выше, при этом существенной почвенной засухи нигде нет, рассказывает Иванов.



Запуск заводов ИКАР прогнозирует на первую-вторую декаду августа по Югу и на конец августа по Центру. «Свеклы в этом году будет меньше, соответственно, она будет быстрее переработана, а значит потери при хранении окажутся ниже, — рассуждает Иванов. — Переработка также будет эффективнее, поскольку не будут работать минимум пять предприятий, эффективность которых была не самой высокой. Таким образом, суммарные потери при переработке и хранении окажутся заметно ниже, чем в 2019 году, а значит при прочих равных условиях выход сахара с гектара будет выше».



Он не исключает, что мы повторим рекордный прошлогодний показатель по выходу сахара с гектара, который достиг по стране 6,8 т с учетом переработки сиропа и мелассы, а где-то можем зафиксировать и новый рекорд. «Тем не менее, Россия еще не достигла уровня продвинутых свеклосахарных стран в плане сбора сахара с гектара, и нам есть, куда расти. Полагаю, что в ближайшие несколько лет этот показатель в России может увеличиться еще на 20-40%», — добавляет эксперт.



Урожай сахарной свеклы в этом году упадет на 22% до 42,3 млн т — в частности, скажется сокращение ее посевов с более чем 1,1 млн га примерно до 932 тыс. га, прогнозирует Минсельхоз в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2019 года.

«Сюкден» планирует начать уборку сахарной свеклы в конце августа — начале сентября, так как в этом году площади агрокультуры очень сильно сократились. «В целом по стране, особенно в Центре, свекла развивается хорошо, — делится финансовый директор компании Глеб Тихомиров. — Правда, есть местные проблемы, связанные с нехваткой влаги и корневой гнилью».



Руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» Михаил Пак рассказывает, что развитие свеклы из-за засухи весной и последующих суховеев было сильно замедлено, особенно с учетом того, что значительные площади — более 5 тыс. га — пришлось пересеивать. Сбор урожая и, соответственно, запуск сахарных заводов в этом сезоне у холдинга будет позже, чем обычно — 10-15 августа, тогда как традиционно переработка стартует в конце июля — начале августа. Закончить переработку концерн планирует в декабре.



«Сдвиг запуска заводов будет вполне безболезненным, так как в этом году не будет такого валового сбора, как в 2019-м — не только в нашем хозяйстве, но и в целом по стране, — комментирует Пак. — Во-первых, аграрии значительно сократили посевы. К тому же некоторое время назад на Юге стояла сильная жара, которая негативно сказалась на развитии агрокультуры. Сейчас густота сахарной свеклы составляет 100-110 тыс. растений на гектар, тогда как в прошлом году она достигала 117-120 тыс. на гектар».



Объем производства сахара по стране в новом сезоне, по оценке Пака, составит 5,7 млн т. «С учетом высоких переходящих запасов — около 1,5 млн т — и объема потребления в 6 млн т к концу сезона мы выйдем на баланс спроса и предложения, а значит, цена на сахар будет комфортной для всех участников рынка — около 30-35 тыс. руб./т с НДС, — считает он. — На старте же сезона цены будут на уровне 26-27 тыс. руб./т с НДС». Для сравнения, в 2019/20-м она опускалась до 19 тыс. руб./т с НДС, напоминает он.



В сезоне-2019/20 конъюнктура рынка сахара разочаровывала: оптовые цены на сахар были крайне низкими — на 12-тилетнем минимуме, добавляет Иванов. Они увеличились лишь в конце февраля — в начале март, на фоне карантинного ажиотажа. «Еще одна волна роста отмечается с начала июля, однако заводы и хозяйства сильно на ней не заработают, так как основные объемы сахара давно были проданы по невысоким ценам, — говорит он. — С началом переработки свеклы цены снова пойдут вниз. В России не было еще ни одного августа-сентября без снижения оптовых цен на сахар, как правило, весьма существенного».

