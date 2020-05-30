Россия экспортирует рекордный объем сахара

В сезоне-2019/20 Россия может экспортировать 1,2 млн т сахара. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. В декабре 2019-го и с марта 2020-го наблюдаются рекордные темпы вывоза сахара — 150 тыс. т в месяц и выше. Отгрузки в мае, по его оценке, могут составить до 180 тыс. т.



Основной объем поставляется на внешние рынки автомобильным и железнодорожным транспортом традиционным покупателям: в страны бывшего СССР, Монголию, КНДР и Сербию, рассказывает Иванов. «В мае был наконец-то открыт последний традиционный рынок сбыта по железной дороге — Афганистан, куда не было отгрузок уже 3,5 года», — добавляет он.



Также Россия с ноября открыла новые рынки сбыта и схемы логистики, которых не было за всю историю страны. «Контейнерный экспорт через порты Новороссийска, Темрюка и Санкт-Петербурга в страны дальнего зарубежья — Африки, Азии, Европы — список стран-покупателей весьма широк, — отмечает Иванов. — Хочется верить, что эти направления станут для нас стабильными каналами сбыта на многие годы».



Руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» (Краснодарский край) Михаил Пак считает, что в этом сезоне Россия поставит на внешние рынки 1,3 млн т сахара. Сама компания также вывозит сахар рекордными темпами — отгружено около 80 тыс. т или 30% объема производства. В течение всего сезона экспорт идет очень интенсивно, основные покупатели — страны ЕАЭС, а также Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Грузия и Украина. В этих направлениях концерн работает уже много лет, уточняет Пак.



«В этом сезоне мы впервые отправили 6 тыс. т сахара через порт Новороссийска. Это была первая контейнерная поставка на дальнее зарубежье (в Албанию), для осуществления которой мы объединялись с другими производителями, и она прошла успешно, — рассказал Пак «Агроинвестору». — Мы планируем и дальше развивать отправки сахара контейнерами по воде в страны дальнего зарубежья, тем более что находимся логистически удобно к порту Новороссийска, проблемы с контейнерами у нас нет».



Правда, дальнейшее развитие морского экспорта для «Покровского» будет зависеть от рыночной конъюнктуры. «Вряд ли в новом сезоне мы произведем столько же сахара, сколько в текущем. Тем не менее, если будем видеть экономическую целесообразность поставок в страны дальнего зарубежья, мы будем продолжать отгрузки, — говорит Пак. — Если экспортировать станет невыгодно, то только ради удержания нового покупателя мы этого делать не будем». Также, по его словам, некоторые сложности при работе на внешних рынках создают постоянные изменения законодательства стран-партнеров, что влечет неожиданные изменения рыночной конъюнктуры. Например, Узбекистан за последний год трижды менял условия для иностранных поставщиков сахара, вводя ограничения в виде пошлин.





Shutterstock



Холдинг «Продимекс», крупнейший в России производитель сахара, с начала января по 27 мая отправил около 200 тыс. т сахара и сахара-сырца в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Монголию, Грецию, Того, Израиль, Гвинею, Албанию. «Планы по объемам экспорта за сезон в целом оптимистичные, но ценовая ситуация может настолько быстро измениться, что лучше сейчас не загадывать», — говорит заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. При этом, по его словам, у компании есть проблемы при отгрузке в контейнерах — нет ни контейнеров, ни портовой инфраструктуры для них.



«Русагро» поставила за рубеж 60 тыс. т сахара. По словам гендиректора компании Максима Басова, группа вышла на некоторые новые рынки, но основные покупатели традиционные: Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. В целом по итогам сезона холдинг планирует вывезти 70 тыс. т сахара, при этом она не объединяется с другими игроками. «Мы экспортируем, если есть премия к российскому рынку. Она обычно низкая», — уточняет Басов. Трудностей с поставками нет, хотя экспортная логистика на дальние рынки неэффективная, а делать ее эффективной нет смысла, поскольку такой экспорт в долгосрочном плане нецелесообразен, считает топ-менеджер.



В группе «Сюкден» отлажена работа по отгрузке сахара железнодорожным транспортом, делится финансовый директор компании Глеб Тихомиров. В этом сезоне компания отгрузила на внешние рынки 75 тыс. т сахара. Российский экспорт вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом, так как цена на российский сахар снизилась более чем на 40% и на сегодняшней день остается самой низкой в мире, обращает внимание он. «Поддержка правительством сахарной отрасли в части компенсации затрат при экспортных перевозках способствует повышению конкурентоспособности российского сахара», — отмечает топ-менеджер.



Традиционными покупателями «Сюкден» остаются страны Центральной Азии. По словам Тихомирова, сегодня российские заводы полностью удовлетворяют потребности импортеров по качеству и объему поставляемого сахара. Он считает, что одним из потенциальных и ключевых рынков российского сахара является Китай, однако его рынок остается недоступным для нас из-за высоких импортных пошлин, а также невозможности участвовать в поставках по квоте, внутри которой применяется пониженная пошлина в размере 15%. «Учитывая, что сахар является монопродуктом, единственным ключевым фактором для его продажи на экспорт остается цена», — добавляет Тихомиров.



Внутренние цены на сахар, по данным ИКАР, находятся на весьма невысоком уровне вообще и с осени заметно ниже мировых — так, в феврале 2020-го в моменте они были на 37% меньше. «К сожалению, издержки нашего контейнерного экспорта существенно выше, чем у наших конкурентов из других стран, — признает Иванов. — Тем не менее, благодаря активному экспорту сахарные заводы все же получают дополнительную выручку для финансирования сева, ремонта и текущей деятельности хозяйств, заводов и компаний».



Согласно текущим ожиданиям ИКАР, в новом сезоне будет произведено около 6 млн т сахара (плюс-минус 200 тыс. т), что более чем на 1,5 млн т меньше, чем в сезоне-2019/20. Скажется снижение урожая сахарной свеклы из-за сокращения посевов и не самой благоприятной погоды. С учетом традиционного импорта около 200 тыс. т в основном из Беларуси, объем опять будет выше уровня внутреннего потребления, оценивает Иванов. За последние пять лет Россия и Беларусь накопили колоссальные избыточные запасы: только на сахарных заводах на конец января было 2,5 млн т. «Так что нам все равно придется активно экспортировать сахар, чтобы избавиться от этих излишков. Мегазапасы на заводах благодаря активному вывозу начали сокращаться только с февраля», — заключает Иванов. ​

