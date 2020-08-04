Свекловодам выдуло урожай. Зато цены на сахар в условиях прогнозируемого сокращения сбора подросли

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Последние пять лет посевы сахарной свеклы в стране стабильно превышали 1 млн га. Даже в 2019 году, когда риски перепроизводства сахара стали более чем реальными, аграрии увеличивали посевы. В результате — обвал рынка, падение цен на сахар, потери маржи всеми участниками отрасли. В этом году сельхозпроизводители наконец-то прислушались к здравому смыслу и призывам властей и сократили площади под сладким корнем. Свои коррективы внесла и погода: до 100 тыс. га посевов выдуло сильными ветрами



С середины апреля Минсельхоз последовательно снижал ожидаемые площади сева сахарной свеклы-2020. Постепенно оценка опустилась с 1,08 тыс. га до 932,2 тыс. га. Союзроссахар в своем прогнозе изначально был менее оптимистичен, чем федеральное ведомство. В середине весны организация говорила о 970 тыс. га свеклы, а в июле — уже о 940,1 тыс. га, что на 16,9% меньше, чем в 2019 году.