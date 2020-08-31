Аналитики ожидают рекордный урожай сахарной свеклы

Производство сахара в этом году составит 5,6-6 млн тонн «АгроТерра»

Сокращение посевов сахарной свеклы на 0,15 млн га до 1,09 млн га может не помешать собрать рекордный урожай. Аналитики Refinitiv Agriculture считают, что в этом году он составит 54,5 млн т, что на 0,15 млн т больше, чем в 2019-м. Такой сбор может стать новым рекордом, сообщает Telegram-канал Refinitiv Agriculture.



Аналитики отмечают, что благоприятные погодные условия в центральных регионах страны — основных производителях агрокультуры — на ранних этапах развития растений могут обеспечить рекордные показатели урожайности свеклы. При этом самая высокая урожайность будет в Краснодарском крае — 54,6 т/га, а самая низкая — в Приволжском федеральном округе. В среднем по стране сбор с гектара прогнозируется на уровне 50,1 т/га, что выше прошлогоднего и может стать рекордным. Правда, сухая и засушливая погода, установившаяся в России летом, может снизить потенциал урожайности свеклы, допускают аналитики.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов уверен, что ни о каком рекорде не может быть и речи. Посевы сократились более существенно, чем оценивает Refinitiv, кроме того, по мере уборки в Краснодарском крае урожайность снижается, и разрыв с прошлым годом растет. Так, если 5 августа средний сбор с гектара составлял 445,5 ц (437,8 ц годом ранее), то 31 августа 397,8 ц против 461,7 ц в прошлом году. По данным ИКАР, сахарной свеклой в этом году было засеяно 927,8 тыс. га (минус 217,1 тыс. га), площади уменьшились во всех регионах. Однако в регионах — лидерах по продуктивности сокращение посевов не сильно заметно. По состоянию на 31 августа в Краснодарском крае уборка сахарной свеклы началась в 25 районах из 31. Убрано 24% или 40,3 тыс. га (56,8 тыс. га в 2019-м), валовой сбор (в «грязном» весе в поле) — 1,6 млн т (2,6 млн т). К 21 августа в регионе был заготовлен первый миллион тонн свеклы, и к 22 августа выработаны первые 100 тыс. т сахара.



«Сводки по росту корня в июле-августе от «Союзроссахара» почти во всех регионах показывали заметное отставание в весе и динамике корня, что подтвердилось в большинстве регионов, где с запозданием, но началась уборка свеклы. Особенно заметное отставание к прошлому году по урожайности зафиксировано в Ростовской области (на 41% до 209,1 ц/га) и на Ставрополье (на 37% до 272,9 ц/га), — говорит Иванов. — Небольшой прирост урожайности с первых полей отмечен лишь на Алтае (на 10% до 425 ц/га), в Татарстане (на 5% до 401,6 ц/га) и Курской области (на 10% до 490 ц/га)».



В целом в регионах, где начали уборку сахарной свеклы, урожайность ниже, а ее качество хуже, особенно на юге: корневой гнили больше, чем обычно, из-за чего ее нужно сразу перерабатывать. В то же время сахаристость корнеплодов выше. Однако промежуточные показатели — урожайность, валовый сбор — мало о чем говорят, потому что есть сахаристость, потери сахара на всех этапах от уборки свеклы до склада сахара, прокомментировал «Агроинвестору» Иванов. «Кроме валового сбора есть объем заготовки и переработки заводами. Соотношение всех цифр в процентах от сезона к сезону разное и зависит от множества нюансов. Поэтому прогнозирование валовых сборов свеклы в принципе мало что показывает», — добавляет эксперт.



По его мнению, лучше ориентироваться на оценки итогового производства сахара с учетом переработки мелассы и сиропа. Оно в этом году будет на уровне 5,6-6 млн т, но, возможно, этот показатель будет пересматриваться в сторону снижения. Сокращение производства по сравнению с прошлым годом компенсируется запасами сахара в России и Беларуси и профицитным выпуском в республике (590 тыс. т производства при потреблении 350 тыс. т), даже несмотря на то, что в нашей стране выработка будет меньше потребления. «Сахара по-прежнему много. И нам бы его доесть и доэкспортировать, пять лет все-таки копили», — говорит Иванов. По его словам, даже если по крайне неблагоприятному сценарию Россия при потреблении в 6 млн т выпустит 5,1 млн т сахара, с учетом накопленных за эти годы 674 тыс. т запасов и текущего производства в Беларуси сахара хватит всем. Весь произведенный объем свыше 5,1 млн т России нужно будет экспортировать.

