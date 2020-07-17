Минсельхоз предлагает ограничить экспорт сахара

С начала сезона Россия экспортировала 1,2 млн тонн белого сахара Легион-Медиа

Исходя из баланса спроса и предложения, Минсельхоз предлагает утвердить допустимый объем экспорта белого сахара и свекловичного сырца за пределы ЕАЭС на уровне 1 млн т с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021-го включительно. Об этом говорится проекте приказа министерства, размещенном на портале regulation.gov.ru . Обсуждение проекта продлится до 30 июля.



Основанием для разработки и издания проекта приказа является пункт 3 постановления правительства от 16 апреля 2020 года № 522, допускающего соглашения между участникам рынка сахара для его экспорта, следует из пояснительной записки к документу. Согласно постановлению, агроведомство ежегодно до 1 августа определяет допустимый объем поставок сахара на следующие 12 месяцев. Постановление и приказ министерства не ограничивают свободный экспорт сахара, их действия распространяются только на участников, которые заключают соглашение по организации экспорта сахара, уточняется в сообщении на сайте Союзроссахара.



По оценке финансового директор группы «Сюкден» в России Глеба Тихомирова, объем вывоза белого сахара и свекловичного сахара-сырца за пределы ЕАЭС в размере 1 млн т за год — это очень комфортный уровень для отрасли. «В этом сезоне, по нашим прогнозам, экспорт составит около 1,5 млн т», — добавляет он.



Союз считает разрешение участникам рынка объединяться для совместных отгрузок сахара за рубеж мерой поддержки свеклосахарной отрасли в условиях профицита. Организация экспорта — один из инструментов выравнивания баланса спроса и предложения сахара на внутреннем рынке и поддержки цен, отмечается в сообщении.



В сезоне-2019/20 стоимость сахара в России из-за высоких товарных запасов и низких мировых цен снижалась на 43% до минимальных за последние семь лет значений. Это привело к сокращению посевов сахарной свеклы в 2020 году на 18%, а также закрытию четырех сахарных заводов, обращает внимание союз. «Сейчас цены начинают немного восстанавливаться — с уровня 20 тыс. руб./т в опте они увеличились до 28 тыс. руб./т, — прокомментировал «Агроинвестору» представитель «Продимекс-холдинга». — Текущие цены, конечно, не приносят особой прибыли, однако вселяют некоторый оптимизм».



В сезоне-2019/20 объем производства свекловичного сахара в России достиг рекордных 7,7 млн т при годовом потреблении на уровне 5,9 млн т. «На протяжении последних 10 месяцев российский сахар является самым дешевым в мире, что стало основным фактором увеличения объемов его экспорта в текущем сезоне до 1,2 млн т, из которых 930 тыс. т было отгружено за пределы ЕАЭС», — сообщает Союзроссахар.



По информации «Центра агроаналитики» Минсельхоза, с начала сезона до 5 июля на внешние рынки было поставлено около 1,3 млн т сахара (без учета экспорта в страны ЕАЭС за июнь — июль), что превышает результат аналогичного периода прошлого года в 6,3 раза. Большая часть поставок пришлась на белый сахар (почти 1,2 млн т). В основном продукция отгружалась в Узбекистан (251,5 тыс. т), Казахстан (235,3 тыс. т), Азербайджан (174,6 тыс. т) и Таджикистан (136,8 тыс. т). В сумме на их долю пришлось 798,2 тыс. т, или 67,4% всего экспорта российского белого сахара. При этом Россия продолжает расширять географию поставок: по данным ФТС, в начале июля впервые в сезоне-2019/20 0,23 т российского белого сахара было отгружено в Эстонию.



Новость дополняется

