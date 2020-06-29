Темп экспорта сахара замедлился

В последние месяцы внутренние цены на сахар начали постепенно расти Shutterstock

По данным железнодорожного мониторинга Sugar.ru на 24 июня, экспорт сахара в этом месяце несколько замедлился, составив 97,1 тыс. т, тогда как по итогам мая было вывезено 142,7 тыс. т, в апреле — 124,1 тыс. т. Отгрузки через порт Новороссийск составили 4,9 тыс. т. Крупнейшим импортером российского сахара по железной дороге остается Узбекистан (37,6 тыс. т).



По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом сезоне Россия экспортирует более 1,2 млн т сахара, что является историческим максимумом. Аналитики Sugar.ru ранее оценивали потенциал вывоза на уровне 1,4 млн т. С начала сезона по 1 июня за рубеж было поставлено 996,2 тыс. т сахара (без учета отгрузок в страны ЕАЭС за апрель — май), следует из данных «Центра агроаналитики» Минсельхоза. Традиционный многолетний лидер по экспорту — «Продимекс», второе место занимает «Сюкден», рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.



По словам Иванова, сахарная отрасль делает все возможное для расширения поставок на традиционные рынки, однако их емкость ограничена. Кроме того, некоторые страны ставят различные препоны для ввоза, в частности, в виде пошлин или требований по маркировке на национальном языке и т. п. , как, например, это неоднократно делал Узбекистан. Тем не менее, в этом сезоне Россия смогла вывезти туда почти 100 тыс. т сахара-сырца, чего до сих пор не делала, экспортируя только белый сахар, добавляет Иванов.



Вам сколько сахара? Одну ложку/ кусочек 12% Две ложки/ кусочка 19% Три ложки/ кусочка 11% Больше трех 3% Без сахара 55% Одну ложку/ кусочек Две ложки/ кусочка Три ложки/ кусочка Больше трех Без сахара Голосовать

Также по-прежнему остается открытым вопрос логистики. «Контейнерный экспорт сахара в страны дальнего зарубежья уже идет, однако он пока слабо развит, им занимаются всего три крупнейшие компании, которые, скорее всего, делают это через международных трейдеров и не работают с импортерами и потребителями в странах-покупателях, что можно было бы делать, если относиться к подобным новым каналам сбыта как к стратегическому направлению бизнеса», — считает Иванов. Кроме того, качество сахара многих производителей оставляет желать лучшего. По словам Иванова, традиционно российские компании продают сахар стандарта ТС2, а то и ТС3, цвет которого — желтоватый, хотя во всем мире, в первую очередь, пользуется спросом белый сахар категории даже не ТС1, а «Экстра».



В последние месяцы внутренние цены на сахар начали постепенно расти, что также сдерживает темп экспорта. Так, в мае в среднем по России цены производителей увеличились на 1,7% до 24,8 тыс. руб./т. К 25 июня расчетная цена сахара на НТБ составляла 26,18 тыс. руб./т в Центре, 26,38 тыс. руб./т в Приволжье, 26,68 тыс. руб./т на Юге (с НДС, отгрузка с аккредитованного склада сахарного завода).

