Производство продовольствия снизилось впервые за год

По итогам года рост производства может составить 2-2,5% А. Махонин

Производство продуктов питания и переработка сельхозпродукции в июле по-прежнему оставались одним из драйверов роста экономики, прибавив 4,3% к июню, однако впервые за год Росстат зафиксировал в пищевой промышленности снижение — минус 0,8% от результатов июля 2019 года. Сильнее всего за год упало производство гречневой крупы — минус 25,7%, в июле оно составило 25,7 тыс. т, что, однако, на 11,6% больше, чем в июне 2020-го. За семь месяцев в России выпустили 249 тыс. т гречки, сообщает Росстат.



Изготовление макаронных и аналогичных мучных изделий в июле сократилось на 6,9% по сравнению с июлем 2019-го и составило 118,2 тыс. т, прирост к июню 2020-го — 7,6%. В прошлом месяце производство свекловичного сахара составило 26,2 тыс. т., что на 45,9% больше, чем июле прошлого года, но на 50% меньше, чем в июне 2020 года. За январь-июль этого года было произведено 994 тыс. т. сахара. Выпуск мясных консервов в июле составил 46,6 млн условных банок, что ниже показателей прошлого месяца и 2019-года: минус 10,9% и 8% соответственно.



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, снижение производства по сравнению с 2019 годом связано с тем, что люди ранее впрок закупились гречкой, консервами и макаронами: потребность в этих товарах снизилась, что и затормозило выпуск продукции. Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин добавляет, что падение на 0,8% очень маленькое и, возможно, оно даже на уровне статистической погрешности. По его словам, делать выводы о динамике по таким коротким периодам не стоит: в рамках месяцев всегда возможны существенные флуктуации — как сезонно-климатические, так и связанные с уровнем запасов. «На самом деле динамика отрасли прекрасна: плюс 5,4% за семь месяцев 2020-го к семи месяцам 2019-го. Из добывающих и обрабатывающих отраслей только две имеют показатели лучше: фармацевтика и производство бумаги», — прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин.



Росстат также сообщает, что выпуск мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в июле был почти на том же уровне, что и месяцем ранее и на 16,1% больше, чем в июле 2019 года. Охлажденного мяса птицы в июле произведено 278,5 тыс. т. (на 1,8% больше, чем в июне этого года, и на 7,5% больше, чем в июле прошлого года). Производство мясных полуфабрикатов также выросло: в июле их было выпущено 347,7 тыс. т, что на 5,6% больше, чем в июне и на 14,8% выше показателя июля 2019-го. Всего за январь-июль в России произвели 2,3 млн т полуфабрикатов (плюс 11,5% к 2019-му). Производство колбасных изделий в июле выросло на 3,3% по сравнению с июнем и на 4,6% к июлю прошлого года.



Выпуск рафинированного подсолнечного масла и его фракций в июле вырос на 5,4% по сравнению с июнем этого года и на 13,9% относительно июля 2019-го, составив 201,55 тыс. т. Нерафинированного масла и его фракций было выпущено 375,5 тыс. т, что на 18,8% меньше, чем в июне этого года, и на 4,3% ниже уровня июля 2019-го. Производство молока (кроме сырого) за семь месяцев 2020 года составило 3,1 млн т, что на 1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В том числе в июле было выпущено 433,9 тыс. т, что на 2,7% больше, чем в июне этого года, но на 1,9% меньше, чем в июле 2019-го.



Динамика в отрасли пищевой промышленности в первой половине года определялась в значительной мере увеличением выпуска в масложировой, молочной и сахарной промышленностях, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Благодаря высокому урожаю масличных в 2019 году производство масла в первой половине 2020-го выросло на 21%, также по причине высокого урожая сахарной свеклы в 2019-м был высокий прирост производства сахара (в 2,5 раза). «Эта положительная динамика является отражением роста производства сырья в прошлом году, а не следствием роста инвестиционной привлекательности пищевых производств или спроса на продукты питания», — прокомментировала «Агроинвестору» Снитко.



По мнению отраслевых аналитиков, прирост производства по результатам всего 2020 года, вероятно, будет. Никиточкин считает, что он оставит 2-2,5%. Основным драйвером является мясная промышленность, существенный рост производства мяса ведет к снижению цен на него и увеличению потребления, также расширять внутреннее производство позволяет наращивание экспорта. Аналогично рост экспорта подсолнечного масла способствует увеличению объемов его выпуска.



Дмитрий Рылько также считает, что по итогам года рост производства и переработки сельхозпродукции может составить около 2,5%. Более значительного увеличения ждать не стоит из-за снижения покупательской способности. «Правда, экспорт может подтолкнуть какие-то позиции к росту, но я бы не стал на это сильно полагаться», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. Он также добавляет, что в этом году производство макарон и мясных полуфабрикатов может значительно увеличиться по сравнению с 2019-м.



В целом, АПК хорошо справляется с кризисом в экономике: как за счет увеличения экспорта, так и за счет адаптации предлагаемого ассортимента к текущим условиям (рост доли продукции эконом-сегмента). Снижение рентабельности в мясной и тепличной отраслях нелегко дается агросектору, но в итоге ситуация в отрасли достаточно стабильная, считает Никиточкин. «Можно сказать, что АПК нынешний кризис почти не заметил. Хотя производство сезонной и скоропортящейся продукции (тепличные овощи, цветы, саженцы) пострадали довольно сильно. Но биржевая группа товаров осталась в целости и невредимости», — добавляет Рылько.



По расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, меры поддержки экономики после пандемии, включающие адресную поддержку наименее богатых слоев населения и семей с детьми, поспособствуют росту потребления продуктов питания. Особенно это будет заметно в наименее обеспеченных группах: по статистике, на каждый дополнительных рубль дохода семьи из 10% наименее обеспеченных тратят около половины на увеличение расходов на продукты питания, в основном на мясо и молочные продукты.

