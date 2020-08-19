Как ситуация в Беларуси может повлиять на торговлю продовольствием

Доля белорусской молочной продукции составляет 15-16% от общего российского потребления telegraf. by

После выборов президента Беларуси, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста оппозиции, а также забастовки на предприятиях. Республика является важным торговым партнером России в продовольственном секторе, и не исключено, что продолжение волнений может повлиять на эту сферу. Правда, опрошенные «Агроинвестором» отраслевые эксперты пока не высказывают серьезных опасений.



Так, по мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, в краткосрочной перспективе существенных изменений в торговых отношениях между Россией и Белоруссией не будет, а в долгосрочной все будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация в соседней стране, где сейчас агросектор контролируется государством.



«Принято считать, что в Белоруссии сельхозсектор чрезвычайно успешен, однако во многом эти успехи связаны с активной господдержкой. Рано или поздно отрасль будет реформироваться, это, конечно, не сценарий российских 1990-х, но, вполне вероятно, мы увидим временное заметное сокращение выпуска продукции. Эти процессы могут ускориться в случае смены режима», — считает Сизов. При таком сценарии мы увидим уменьшение поставок в Россию, в первую очередь, молока и молочной продукции. Правда, с учетом того, что по большому счету рынок у России и Белоруссии общий, для российских предприятий сокращение производства у соседей будет плюсом, добавляет эксперт.



Доля белорусской молочной продукции составляет 15-16% от общего российского потребления в этой категории, уточняет гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Для белорусских производителей это существенная статья доходов. Предприятия там продолжают производить, перерабатывать и продавать молоко каждый день, у белорусских поставщиков с российскими покупателями сложились давние партнерские отношения, — отмечает он. — Соответственно, мы не ожидаем, что в связи с политической ситуацией в Белоруссии поставки в Россию прекратятся».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько тоже говорит, что поскольку производство и переработка молока — процесс непрерывный, и продукцию белорусским производителям нужно сбывать, они вряд ли приостановят поставки в Россию. «А вот что будет происходить с ввозом подсанкционной продукции — овощей, фруктов и т. д. , которые в прошлом нередко проникали в Россию транзитом через Белоруссию, пока неясно», — добавляет он.



Сейчас значительных перебоев с поставками белорусской продукции в Россию нет, однако существует вероятность того, что в будущем они могут возникнуть, допускает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Кроме молочной продукции Россия закупает в Белоруссии мясо — птицу и говядину. В прошлом году импорт белорусского мяса птицы составил 130 тыс. т, говядины — чуть более 100 тыс. т, уточняет Корнеев. «Если рынок мяса птицы у нас насыщен, и в случае перебоев с поставками Россия сможет заместить выбывший объем продукцией собственного производства, то говядины все еще не хватает, — комментирует он. — Белорусская говядина в основном идет на переработку для производства колбасных изделий и полуфабрикатов, так что наши мясопереработчики могут ощутить нехватку сырья». Сейчас многие компании-дистрибьюторы уже пытаются перестраховаться и ведут переговоры с поставщиками говядины из других регионов, знает Корнеев.



Однако если перебои поставок и возникнут, то пострадают, скорее, белорусские производители, а не российские покупатели, полагает он: у многих предприятий соседнего государства сложились долгосрочные партнерские отношения с Россией. «Если они не смогут сбывать к нам продукцию, которая избыточна для внутреннего рынка, то им придется искать покупателей в других странах, а это процесс непростой и небыстрый», — обращает внимание Корнеев. Он также не исключает, что в случае возникновения проблем у белорусских производителей продуктов питания российские и крупные транснациональные инвесторы начнут проявлять интерес к покупке дешевеющих активов.

