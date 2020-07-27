Россия впервые войдет в десятку крупнейших экспортеров сахара

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка считает сахар одним из драйверов роста агроэкспорта Россельхозбанк

В сезоне-2019/20 Россия вывезет почти 1,8 млн т сахара и займет седьмое место в мире по его экспорту, сообщает РБК со ссылкой на презентацию Международной организации по сахару. Наша страна опередит Кубу (1 млн т) и Евросоюз (1,1 млн т), лидером в этом году станет Бразилия (24 млн т). До сих пор Россия ни разу не входила в число крупнейших экспортеров: в сезоне-2018/19 она была лишь во второй десятке.



Союзроссахар и подтвердил РБК, что в предыдущем сезоне (с начала августа по конец июля) российские предприятия поставили за рубеж 277 тыс. т сахара, в этом, согласно последним данным на июль, — уже почти 1,3 млн т. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2019/20 Россия обновит свой рекорд нетто-экспорта (экспорт за вычетом импорта, в основном из Беларуси) — он составит около 1,2 млн т. С октября прошлого года нетто-экспорт сахара держится на уровне более 50 тыс. т в месяц. В апреле вывоз превысил 150 тыс. т. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка называет сахар одним из драйверов роста агроэкспорта. Так, за первые шесть месяцев 2020 года поставки сахара за рубеж выросли в 17 раз — с $13 млн до $218 млн.



Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов говорит, что Россия может повторить рекорд экспорта сахара в случае его существенного перепроизводства. Например, как было в 2019/20 году — около 2 млн т оказались лишними. Однако в 2020/21 году производство ожидается на уровне потребления (около 6 млн т), и вывоз сохранится за счет еще остающихся запасов последних пяти лет.



Нарастить объемы отгрузок сахара будет крайне сложно, если не заняться решением старых проблем, продолжает Иванов. Основная из них — неразвитая логистика морского экспорта. «На Черном и Балтийском морях в России нет подходящей инфраструктуры для экспорта контейнерами. Даже если есть товар, и не только сахар, вывезти его контейнерами очень сложно, дорого, а пропускная способность [портов] невелика. То есть дешево и миллионами тонн вывозить свою продукцию Россия пока не в состоянии», — прокомментировал он «Агроинвестору».



У каждой страны-импортера есть свои требования к ввозимому товару: где-то требуется особая сертификация, маркировка, где-то — информация на государственном языке и др. «То есть нужно проделать тяжелую и долгую работу, чтобы выйти в другую страну», — добавляет Иванов. Сейчас самый емкий и перспективный рынок — это Китай: он является одним из крупнейших в мире импортеров сахара, но в стране действует тарифная квота на ввоз в размере около 2 млн т. Однако России в этой квоте пока нет.



По словам Иванова, попасть в нее можно, но тут должны действовать Минсельхоз и другие ведомства, которые давно ведут работу в этом направлении. «И если это дело сдвинется с мертвой точки, мы сможем расширить объемы и географию экспорта», — говорит Иванов. Кроме того, перевозить сахар в Китай можно железной дорогой, самый удобный путь — через Хоргос (Казахстан) на Урумчи. У такого способа отправки есть важные преимущества — скорость и стоимость доставки грузов, заключает он.



Производство твердого свекловичного сахара в объемах, значительно превосходящих внутренний спрос, вынуждают российских производителей искать новые рынки сбыта, утверждают аналитики банка, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Минсельхоз ранее признавал, что в условиях перепроизводства нужно стимулировать экспорт сахара как в страны ЕАЭС, так и на другие зарубежные рынки. В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешившее производителям сахара заключать соглашения для совместного экспорта за пределы стран ЕАЭС, чтобы компании смогли формировать крупные партии и оптимизировать логистические затраты.

