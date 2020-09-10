Эксперты понизили прогноз производства сахара

Из-за неблагоприятных погодных условий весной качество сахарной свеклы не очень хорошее Т. Кулистикова

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом сезоне будет произведено не 5,6-6 млн т сахара, как прогнозировалось ранее, а 5-5,4 млн т, что меньше внутреннего потребления, которое оценивается в 6 млн т. Однако, как отмечают эксперты и участники рынка, с учетом запасов, оставшихся с прошлого сезона, дефицита сахара в стране в ближайшее время не предвидится.

Сейчас сахарная свекла убрана лишь с 10% площадей, некоторые регионы, среди которых есть и крупные производители, к уборке еще не приступили, однако снижение производства сахара относительно рекордного сезона-2019/20 ожидается во всех регионах и в среднем по России составит 34,5%, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Участники рынка согласны с оценками ИКАР по производству сахара. «С июня мы считаем, что производство будет на уровне 5,5 млн т, плюс-минус 5%. Сейчас можно с большой долей уверенности говорить, что мы идем к нижней границе данного прогноза», — отмечает финансовый директор компании «Сюкден» Глеб Тихомиров.

Цены на сахар сейчас демонстрируют повышательный тренд. Для сравнения, сегодня на Московской бирже торги начались с 35 тыс. руб./т, тогда как год назад цена с заводов составляла 23 тыс. руб./т, а в ноябре уменьшилась до 18 тыс. руб./т. «Однако далеко не для всех производителей цены выросли достаточно, чтобы компенсировать снижение урожайности. К тому же, выход сахара с первого собранного сырья пока еще не очень высокий», — отмечает Иванов. В прошлом сезоне цены на сахар были аномально низкие, напоминает он, поэтому по сравнению с экономикой ушедшего сезона, возможно, в этом ситуация у предприятий будет лучше, по крайней мере они не будут работать себе в убыток.

По мнению Тихомирова, можно с уверенностью говорить о росте цены на сахар в ближайшие шесть месяцев. Динамика этого роста будет завесить от объемов накопленных запасов сахара, которые довольно трудно определить точно, говорит он. «Цены на сахар в этом году будут на уровне или выше 2018-го», — подтверждает руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» Михаил Пак.

«Сюкден» уже активно ведет уборку сахарной свеклы и запустил переработку на всех своих заводах. По оценке Тихомирова, относительно прошлого года урожайность может сократиться до 40% по Краснодарскому краю и Ставрополью, до 15% — в Липецкой и Тамбовской областях, до 10% — в Пензенской области.

У концерна «Покровский» работают все три завода, которые были запущены с 8 по 15 августа — в этом году переработку начали на две недели позднее, чем в прошлом. По прогнозу специалистов предприятия, в этом сезоне оно переработает около 1,1 млн т свеклы против 2 млн т сезоном ранее. Сейчас средняя урожайность сахарной свеклы в Краснодарском крае очень низкая и составляет 37 т/га и продолжает снижаться по ходу сезона, отмечает Пак. В прошлом году показатель по региону составлял 53,2 т/га, сравнивает он.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий весной качество сахарной свеклы не очень хорошее: она почти вся поражена корневыми гнилями и грибком, и ее приходится перерабатывать «с колес», так как храниться она может не более полутора суток, продолжает Пак. Он добавляет, что доброкачественность свеклы составляет 81-83%, для сравнения, нормой является 92%. Таким образом, выход сахара получается невысоким, и большой процент сырья перерабатывается в мелассу.

Пак добавляет, что многие производители сахарной свеклы, у которых нет собственных мощностей по переработке, сейчас продают урожай по все еще низкой цене. Есть риск, что из-за недополучения прибыли на следующий год они могут еще сильнее сократить площади под агрокультурой в пользу пшеницы, подсолнечника и кукурузы, цены на которые сейчас находятся на высоком уровне, и в этом случае в следующем сезоне мы можем получить дефицит сахара.

Другие собеседники «Агроинвестора» придерживаются противоположного мнения: они опасаются, что существенный рост цен на сахар в долгосрочной перспективе тоже не будет благоприятным фактором для рынка, так как в новом сезоне аграрии могут существенно нарастить площади под свеклой, и мы снова получим многолетнее перепроизводство и низкие цены.