«Истагро Дон» запустит завод пребиотиков осенью 2021 года

Продукция завода будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт Pixabay

В Липецкой области на территории особой экономической зоны регионального уровня в городе Данков завершен этап инжиниринговых и проектных работ строительства первого в России завода компании «Истагро Дон» (резидент Фонда «Сколково») по промышленному производству пребиотических ингредиентов, сообщила пресс-служба Корпорации МСП. Мощность завода по переработке составит до 500 тонн топинамбура в сутки, а годовой объем конечной продукции — до 15 тыс. т. В качестве сырья для производства будет использоваться топинамбур.



МСП Банк открыл компании кредитную линию на сумму 955 млн руб. при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 495 млн руб. Общая сумма инвестиций составит 2,7 млрд руб. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.



Сейчас смонтирована основная часть оборудования завода. Завершение работ по строительству первой очереди и подведению коммуникаций запланирована на весну 2021 года. На обкатку технологии производства «ИстАгро Дон» отводит примерно шесть месяцев и рассчитывает, что осенью 2021 года завод выйдет на промышленный объем.



К моменту запуска первой очереди завода стоимостью 1,4 млрд руб. команда проекта разработала основную линейку продукции. В России появятся пребиотический сироп (с высоким содержанием олигофруктозы до 81% по сухому веществу), произведенный из топинамбура методом ферментного гидролиза инулина, и фруктозно-глюкозный сироп (с содержанием фруктозы более 70% по сухому веществу). На втором этапе планируется создать участок более глубокой переработки для выпуска инулина и фруктоолигосахаридов. Также команда проекта продолжает работу по созданию кормовых добавок с высокой пребиотической активностью для животноводства.



Поскольку в России нет опыта строительства подобных заводов, проектирование было выполнено при участии бельгийской компании DeSmet — ведущей инжиниринговой компании, имеющей в своем портфеле успешные реализованные проекты подобных производств. Проект предусматривает высокий уровень автоматизации, что обеспечит стабильное качество продукта. Основной объем технологического оборудования был произведен в России.



По словам партнера компании «НЭО Центр» Инны Гольфанд, у завода есть большие перспективы. «Инулин — действительно перспективная позиция для производства и импортозамещения. Ранее в России уже были попытки создания таких предприятий, в частности на Дальнем Востоке», — говорит эксперт. Однако, по ее словам, на этом рынке важно оказаться первым, что и сделал «ИстАгро Дон», поэтому завод имеет большие преимущества. «Из сложностей стоит отметить отсутствие аналогичных заводов на территории России, высокую зависимость от технологии. Также стоит отметить, что у предприятия будет большая необходимость в высоком качестве продукции для конкуренции с импортными аналогами. Если все эти условия будут выполнены, перспективы хорошие», — прокомментировала Гольфанд «Агроинвестору».



По данным kartoteka.ru , ООО «ИстАгро Дон» было зарегистрировано в марте 2012 года с уставным капиталом 6,88 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, прочие. С начала 2015 года гендиректором компании является Олег Зайцев — соучредитель московской «ИстАгро» (55%), которой принадлежит половина в «ИстАгро Дон». «ИстАгро» занимается выращиванием столовых корнеплодных и клубнеплодных агрокультур с высоким содержанием крахмала или инулина. Еще 50% в «ИстАгро Дон» с ноября 2019 года владеет ООО «Тендеркон», которое специализируется на разработке строительных проектов.

