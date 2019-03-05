Комбинат «Ставропольский» развивает первое в стране производство лактозы

Ставропольское отделение Сбербанка предоставит рамочную кредитную линию на сумму 650 млн руб. молочному комбинату «Ставропольский», реализующему проект по производству лактозы. Как сообщает пресс-служба банка, кредит будет направлен на пополнение оборотных средств предприятия, срок финансирования — два года.



В феврале «Ставропольский» запустил в эксплуатацию первую очередь производственного цеха по выпуску пищевой и фармакопейной лактозы, став единственным ее производителем в России. Мощность первой очереди составляет 5 т готового продукта в смену, проектная годовая мощность — более 2 тыс. т. До этого времени лактоза на отечественный рынок полностью импортировалась. «"Ставропольский" реализует уникальный для российской промышленности проект. Производство фармакопейной лактозы не только позволяет производить импортозамещение на российском рынке, но и перспективно с экспортной точки зрения», — уверен управляющий ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов.



Инвестиции в производство составили 400 млн руб., из которых 35% просубсидировано из федерального бюджета в рамках господдержки высокотехнологичных производств, созданных в результате кооперации вузов и предприятий (проект реализован совместно с Центром биотехнологического инжиниринга Северо-Кавказского федерального университета). Основные рынки сбыта продукции — фармацевтическая отрасль и производство детского питания.



После распада СССР производство фармакопейной и пищевой лактозы осталось за пределами России (Украина, Беларусь, Прибалтика), и до ввода цеха на «Ставропольском» она в стране не выпускалась. По данным Минэкономразвития Ставропольского края, ежегодно в Россию ввозится около 18 тыс. т лактозы высокого качества (пищевая и фармакопейная) стоимостью 4 млрд руб. Таким образом, запуск цеха на «Ставропольском» позволит заместить 10% импортной продукции. По данным Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), лактоза высокой чистоты применяется в фармацевтической промышленности в качестве инертного материала в составе большинства лекарственных препаратов.



Запуск второй очереди намечен на сентябрь 2019 года. Как пояснял представитель комбината, планируется освоить смежные производства на основе лактозы, в том числе для выпуска спортивного питания и пребиотиков. По сообщению краевого Минэкономразвития, наладка производства лактозы на заводе будет вестись в течение трех лет.



АО «Молочный комбинат «Ставропольский» учреждено в 1992 году. Согласно данным kartoteka.ru, 80,07% предприятия принадлежит российским гражданам, 16,58% — гражданину Израиля и 3,35% — комитету по управлению имуществом города Ставрополя. Мощности комбината позволяют перерабатывать до 400 т молока в сутки, ассортимент компании включает более 500 наименований продукции, в том числе молоко и кисломолочные продукты, сыры, биойогурты, сухую сыворотку и т. д. , указано на сайте «Ставропольского». В 2017 году выручка «Ставропольского» составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 46 млн руб.



Сейчас для восстановления производства лактозы в России есть объективные предпосылки — необходимые сырьевые ресурсы (молочная сыворотка), объемы которых используются не всегда эффективно, отмечают представители СКФУ. По данным консалтинговой компании «НЭО Центр», лишь 21% получаемой в стране молочной сыворотки поступает на переработку, еще 59% идет на корм сельхозживотным, а 20% сливается в поля или сточные воды.



Рынок технических ингредиентов стал в последние годы одной из основных точек роста, комментирует гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. «Долгое время в этом секторе была высокая доля импорта, и сейчас появляется все больше проектов в этом направлении, однако они подразумевают значительный объем инвестиций», — сказал он «Агроинвестору». По словам Белова, специфика производства лактозы состоит в том, что из сыворотки получают концентрат сывороточного белка, а побочным продуктом является пермеат, из которого получают лактозу. «Проблема этого рынка в отсутствии сырья, отсутствии рынка сбыта концентрата сывороточного белка, а также в дороговизне оборудования. Для заявленного проекта необходима сыворотка фармацевтического качества», — отметил Белов. Кроме того, необходим довольно большой объем производства для того, чтобы иметь конкурентную по отношению к импорту цену, добавил он.



По оценке «НЭО Центра», в 2015 году в мире было произведено 1,2 млн т лактозы. Основными направлениями ее применения являются детское питание (55%), производство продуктов (28%) и фармацевтика (12%). В России мощности по ингредиентам единичны. Согласно данным Milknews, кроме «Ставропольского» в России лактозу выпускают «Шехонь-Лактулоза» («Лазет», лактулоза и функциональные ингредиенты на ее основе) и Экспериментальный завод Россельхозакадемии (техническая лактоза и альбуминовая паста), однако объемы их производства не являются промышленными.

