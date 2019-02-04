Минсельхоз прогнозирует рост молочного экспорта втрое к 2024 году

Отечественная молочная отрасль имеет потенциал увеличения экспорта продукции к 2024 году в 2,7 раза, оценивает Минсельхоз. Как говорится в сообщении ведомства, в стоимостном выражении объем поставок в ближайшие шесть лет может вырасти до $800 млн. В прошлом году, согласно предварительным данным, отгрузки молочной продукции за рубеж составили $290 млн.



Развитие поставок и продвижения молока за рубежом обсуждались на совещании под председательством замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут. Как сообщает «Союзмолоко», представители компаний-экспортеров рассказали о планах по наращиванию производства и выпуска продукции для китайского рынка по договору о взаимной поставке молока между Китаем и Россией от 7 ноября 2018 года. Список из 10 российских производителей, получивших право поставок на китайский рынок, был опубликован в конце декабря Главным таможенным управлением КНР. Согласно оценке союза, первые поставки в Китай планируется начать к концу 2019-го.



По словам управляющего акционера агрохолдинга «Комос Групп» (его площадка «Сарапул-молоко» вошла в список 10 поставщиков) Андрея Шутова, включение в реестр — лишь первый шаг на пути освоения китайского рынка. «На следующем этапе мы должны определить те виды молочной продукции, которые мы можем адаптировать для китайского потребителя, а в лучшем случае — разработать индивидуальные продукты, соответствующие вкусам жителей КНР. Также перед нами стоит задача сертифицировать все SKU в CCIC (China Certification & Inspection Group) — независимой организации по сертификации, экспертизе и тестированию, аккредитованной Главным управлением по надзору за качеством, инспекции и карантину КНР», — приводит слова Шутова пресс-служба «Комос Групп». Сейчас холдинг сконцентрирован на проведении переговоров о поставках и поиске деловых партнеров в Китае. Если все пойдет по плану, экспорт молочной продукции начнется к концу года, подтверждает Шутов.



Китай является важнейшим мировым рынком молочной продукции, однако отечественным производителям необходимо работать над себестоимостью продукции и системой продвижения на китайском рынке, ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова. Так, в условиях ограниченной конкуренции российские производители отвыкли от конкуренции с ведущими европейскими игроками, которые сегодня активно развиваются в Китае. «Кроме того, важно учитывать и тот факт, что потребители в наших странах отличаются вкусовыми предпочтениями, особенностями восприятия продуктов и брендов и т. д. Чтобы добиться успеха на китайском рынке, отечественным компаниям необходимо его изучать, а это требует вложений», — отмечала эксперт.



В целом к 2024 году экспорт российской молочной продукции может вырасти более чем в 2,5 раза до $800 млн, согласен с прогнозом Минсельхоза исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Основными экспортными позициями станут цельномолочная категория, сыры и сырные продукты, в меньшей степени биржевые товары, такие как сухая сыворотка и сухое молоко. При этом ключевыми рынками будут оставаться страны СНГ, замечает Белов. «Сейчас на эти рынки поставляется до 90% российской молочной продукции от общего объема экспорта. Но одновременно будут динамично развиваться рынки Юго-Восточной Азии, Северной Африки, стран Ближнего Востока. Это те рынки, на которые в ближайшие 10-12 лет будет приходиться основной прирост объемов торговли», — сказал «Агроинвестору» Белов. В том числе экспорт в Китай в ближайшие шесть лет может вырасти в разы. «Сейчас китайский рынок был открыт для предприятий B2C. Я надеюсь, что в следующем году будет открыт и для производителей, работающих на рынке B2B. Рассчитывать на это позволяет достаточно успешный опыт наших коллег по постсоветскому пространству, таких как Белоруссия и Украина», — заметил он.



Согласно оперативным данным ФТС, в прошлом году Россия экспортировала 6,9 тыс. т сыров без учета стран ЕАЭС, 1 тыс. т сливочного масла, 3,9 тыс. т сухого молока. Проект «Экспорт продукции АПК» предполагает, что к 2024 году отгрузки за рубеж мясной и молочной продукции должны вырасти в 4,4 раза до $2,8 млрд.

