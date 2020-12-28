На Урале увеличат производство овсяных хлопьев

Компания рассчитывает увеличить свою долю на рынке круп до 20% «Ресурс»

Компания «Ресурс» (выпускает фасованные крупы под торговой маркой «Увелка») возвела в Увельском районе Челябинской области цех по производству овсяных хлопьев и склад готовой продукции объемом единовременного хранения 15 тыс. паллето-мест или около 8 тыс. т готовой продукции. Это первая очередь проекта, общая стоимость которого составит 4 млрд руб., сообщила компания. Вторая очередь предполагает строительство инфраструктурных объектов и организацию подъездных путей. После выхода нового завода на проектную мощность доля «Увелки» на российском рынке круп, хлопьев и каш вырастет с 16% до 20%.



«Даже в условиях пандемии ведущие компании продолжили свою инвестиционную деятельность, в том числе по реализации экспортно ориентированных проектов. Такие предприятия получают поддержку от государства, — прокомментировал «Агроинвестору» министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. — Еще в 2017 и 2018 годах компании «Ресурс» была открыта льготная кредитная линия, получено в общей сложности 3,4 млрд руб. заемных средств. Новый производственный объект, который возводится в том числе с использованием средств господдержки, позволит к 2025 году нарастить производство круп на предприятии со 125 тыс. т до 215 тыс. т, за этот период руководство компании планирует увеличить объем экспорта с $7 млн до $32 млн».



«Спрос на продукцию сегодня достаточно высокий, — рассказал «Агроинвестору» управляющий директор «Ресурса» Виталий Зяблин. — Мы стремимся максимально удовлетворить запросы как российского, так и зарубежного потребителя. На сегодняшний день мы активно поставляем продукцию «Увелка» в 27 стран, перспективным для нас остается рынок Китая, с которым мы успешно сотрудничаем с 2013 года».



Экспортные поставки в КНР позволили компании увеличить долю выручки по ВЭД с 5% в 2019 году до 9% в 2020-ом, уточнил Минсельхоз региона. По итогам прошлого года «Ресурс» занял первое место в номинации «Экспортер года в сфере АПК» окружного этапа и второе место Всероссийского конкурса «Экспортер года» в категории «Крупный бизнес», организованного «Российским экспортным центром».



Компании, которые производят крупы, муку, макаронные изделия, растительное масло, являются ведущими региональными агроэкспортерами. По данным Федеральной таможенной службы, в январе-октябре 2020 года объем экспорта продукции АПК из Челябинской области составил $124,6 млн — на 15% больше, чем за аналогичный период 2019-го, сравнил Кобылин. В этом году региональные поставщики уже получили 61 млн руб. субсидий на перевозки по экспортным контрактам, подготовлены заявки на возмещение еще 34,8 млн руб., сообщило областное агроведомство.



По словам советника при ректорате Южно-Уральского государственного аграрного университета, д. с.-х.н., профессора Анны Таскаевой, планы «Ресурса» по увеличению производства закономерны, поскольку российский рынок овсяных хлопьев растет. «В России ежегодно увеличивается потребление овсяных хлопьев, что связано в основном с изменением культуры питания людей и трендами на здоровый образ жизни, — пояснила она «Агроинвестору». — Мы прогнозируем рост производства овса в Челябинской области, так как увеличиваются объемы его переработки, а значит, вверх пойдет и закупочная цена».



Пока же статистика регионального Минсельхоза показывает сокращение посевов агрокультуры и падение урожайности из-за сильной засухи. Так, в 2020 году в области овсом было занято 72,9 тыс. га, валовой сбор, по предварительной оценке, составил 48,5 тыс. т, урожайность — 8 ц/га. Для сравнения, в 2019-м посевная площадь была на уровне 79,6 тыс. га, с которых собрали 95,1 тыс. т овса при урожайности 12,5 ц/га.



Представитель Российского зернового союза в Уральском федеральном округе Евгений Ваганов отметил важность развития сельхозпереработки в целом. «В регионе расположено очень много крупных компаний, которые заняты не только производством, но и переработкой. Челябинская область отличается тем, что здесь высокая концентрация перерабатывающих компаний, что для местных производителей большой плюс, поскольку гарантирован спрос, к тому же отсутствуют затраты на транспортировку», — отметил он. «Ресурс» активно закупает сырье внутри региона, у компании есть давние партнеры. Рынок овсяных хлопьев растущий и очень перспективный, считает Ваганов.

