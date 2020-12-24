«Эко-культура» планирует выращивать фрукты в Дагестане

Промышленное плодоводство в Дагестане пока только начинает развиваться Pixabay

«Эко-культура», один из крупнейших в России производителей тепличных овощей, планирует заложить сад интенсивного типа в Дагестане, где будет выращивать косточковые культуры — персики, абрикосы, черешню, а также столовый виноград, и построить современное плодохранилище. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент холдинга Александр Рудаков. За пять лет компания рассчитывает высадить деревья на 2 тыс. га. Инвестиции, по словам Рудакова, оцениваются в диапазоне 3-5 млн на гектар в зависимости от культуры. Таким образом, в среднем общие вложения в закладку сада могут составить 8 млрд руб.



Компания намерена реанимировать в регионе кооперативное движение и работать совместно с производителями, которые сейчас в сезон вынуждены дешево продавать фрукты посредникам, поскольку их негде хранить. «Нужно строить хранилища и продавать продукцию в высокий сезон. Дагестан создан для подобных проектов: там замечательные климатические условия и есть рабочие руки, у региона огромные скрытые возможности для развития АПК», — отметил Рудаков.



Рынок фруктов, которые планирует выращивать «Эко-культура», очень емкий, сейчас до 95% продукции поставляется из-за рубежа, так что отечественные плоды найдут покупателя, уверен Рудаков. При этом он обращает внимание, что в Дагестане непросто подобрать подходящие земельные участки, также есть определенные проблемы с водой.



Само по себе направление — выращивание косточковых в промышленных масштабах — выбрано верно, считает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. За последние десять лет Россия добилась отличных успехов в производстве яблок, и пора заняться осваиванием новых направлений, прокомментировал он «Агроинвестору». «Проект «Эко-культуры» по выращиванию косточковых, безусловно, является перспективным — до этого момента в нашей стране развивались только яблоневые сады, а вот садов, особенно интенсивного типа, выращивающих косточковые, крайне мало, — вторит ему гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. — Основная часть той же вишни и черешни — около 90% — все еще импортируется».



Выбор Дагестана в качестве площадки для выращивания очень хороший, оценивает Решетникова. В этом регионе есть зоны с особыми климатическими условиями, минимальной вероятностью поздних заморозков, высокой естественной освещенностью, перечисляет она и обращает внимание, что плодоводство в крупных промышленных масштабах в Дагестане пока только начинает развиваться.



«Дагестан — отличная природная зона для выращивания черешни, персика и абрикоса. А виноград — основная для региона агрокультура, которая отлично растет в этой климатической зоне, — говорит Муханин. — Сейчас там выращивается много технического винограда, а вот столового почти не осталось, поэтому в республике хорошие перспективы развития его производства».



По мнению Муханина, при реализации проекта могут возникнуть проблемы с защитой растений от болезней, которые в 1990-е годы фактически уничтожили производство косточковых в России. «Однако за последние годы в нашей стране появились грамотные специалисты, способные их решить», — добавляет он.



Решетникова считает, что сложности проекта могут быть связаны с тем, что агротехнологии по возделыванию черешни и вишни в интенсивных садах пока еще слабо освоены российскими садоводами с практической точки зрения. Кроме того, считается, что у этих культур менее стабильный урожай, чем у яблок, у них много проблем с заболеваемостью деревьев. «Также косточковые очень любят птицы, и если они будут клевать вишню, черешню или персик, то плоды потеряют товарный вид. Все эти факторы обязательно должны учитываться агрономами», — отмечает она.



Наконец, срок хранения у косточковых гораздо меньше, чем у семечковых, соответственно, их почти невозможно хранить до следующего урожая. Однако их вполне можно хранить, например, до августа-сентября, когда заканчивается период максимально низких цен на плоды и таким образом получать неплохую прибыль, заключает Решетникова.

