разделы

реклама

журналы

USD

74.931 (-0,09%)

EUR

91.473 (0,25%)

MOEX

3246.22 (-0,18%)

BRENT

51.35 (0,29%)

Пшеница

627.4 (-0,35%)

Сахар

14.83 (1,99%)

USD

74.931 (-0,09%)

EUR

91.473 (0,25%)

MOEX

3246.22 (-0,18%)

BRENT

51.35 (0,29%)

Пшеница

627.4 (-0,35%)

Сахар

14.83 (1,99%)

USD

74.931 (-0,09%)

EUR

91.473 (0,25%)

MOEX

3246.22 (-0,18%)

BRENT

51.35 (0,29%)

Пшеница

627.4 (-0,35%)

Сахар

14.83 (1,99%)

Конференция Агрохолдинги России — 2020

Компании

«Эко-культура» планирует выращивать фрукты в Дагестане


Персики, абрикосы, черешня и столовый виноград в перспективе могут занять 2 тысячи гектаров

Татьяна Кулистикова, Елена Максимова

| Агроинвестор |

Промышленное плодоводство в Дагестане пока только начинает развиваться
Pixabay
Промышленное плодоводство в Дагестане пока только начинает развиваться
Pixabay

«Эко-культура», один из крупнейших в России производителей тепличных овощей, планирует заложить сад интенсивного типа в Дагестане, где будет выращивать косточковые культуры — персики, абрикосы, черешню, а также столовый виноград, и построить современное плодохранилище. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент холдинга Александр Рудаков. За пять лет компания рассчитывает высадить деревья на 2 тыс. га. Инвестиции, по словам Рудакова, оцениваются в диапазоне 3-5 млн на гектар в зависимости от культуры. Таким образом, в среднем общие вложения в закладку сада могут составить 8 млрд руб.

Компания намерена реанимировать в регионе кооперативное движение и работать совместно с производителями, которые сейчас в сезон вынуждены дешево продавать фрукты посредникам, поскольку их негде хранить. «Нужно строить хранилища и продавать продукцию в высокий сезон. Дагестан создан для подобных проектов: там замечательные климатические условия и есть рабочие руки, у региона огромные скрытые возможности для развития АПК», — отметил Рудаков.

Рынок фруктов, которые планирует выращивать «Эко-культура», очень емкий, сейчас до 95% продукции поставляется из-за рубежа, так что отечественные плоды найдут покупателя, уверен Рудаков. При этом он обращает внимание, что в Дагестане непросто подобрать подходящие земельные участки, также есть определенные проблемы с водой.

Само по себе направление — выращивание косточковых в промышленных масштабах — выбрано верно, считает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. За последние десять лет Россия добилась отличных успехов в производстве яблок, и пора заняться осваиванием новых направлений, прокомментировал он «Агроинвестору». «Проект «Эко-культуры» по выращиванию косточковых, безусловно, является перспективным — до этого момента в нашей стране развивались только яблоневые сады, а вот садов, особенно интенсивного типа, выращивающих косточковые, крайне мало, — вторит ему гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. — Основная часть той же вишни и черешни — около 90% — все еще импортируется».

Выбор Дагестана в качестве площадки для выращивания очень хороший, оценивает Решетникова. В этом регионе есть зоны с особыми климатическими условиями, минимальной вероятностью поздних заморозков, высокой естественной освещенностью, перечисляет она и обращает внимание, что плодоводство в крупных промышленных масштабах в Дагестане пока только начинает развиваться.

«Дагестан — отличная природная зона для выращивания черешни, персика и абрикоса. А виноград — основная для региона агрокультура, которая отлично растет в этой климатической зоне, — говорит Муханин. — Сейчас там выращивается много технического винограда, а вот столового почти не осталось, поэтому в республике хорошие перспективы развития его производства». 

По мнению Муханина, при реализации проекта могут возникнуть проблемы с защитой растений от болезней, которые в 1990-е годы фактически уничтожили производство косточковых в России. «Однако за последние годы в нашей стране появились грамотные специалисты, способные их решить», — добавляет он.

Решетникова считает, что сложности проекта могут быть связаны с тем, что агротехнологии по возделыванию черешни и вишни в интенсивных садах пока еще слабо освоены российскими садоводами с практической точки зрения. Кроме того, считается, что у этих культур менее стабильный урожай, чем у яблок, у них много проблем с заболеваемостью деревьев. «Также косточковые очень любят птицы, и если они будут клевать вишню, черешню или персик, то плоды потеряют товарный вид. Все эти факторы обязательно должны учитываться агрономами», — отмечает она.

Наконец, срок хранения у косточковых гораздо меньше, чем у семечковых, соответственно, их почти невозможно хранить до следующего урожая. Однако их вполне можно хранить, например, до августа-сентября, когда заканчивается период максимально низких цен на плоды и таким образом получать неплохую прибыль, заключает Решетникова.

Татьяна Кулистикова, Елена Максимова 

Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020
Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»

«Агроинвестор»

Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»
Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т

«Агроинвестор»

Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т
«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020
Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

«Агроинвестор»

Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

реклама