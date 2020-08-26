Минсельхоз рассчитывает на двукратный рост производства яблок за пять лет

Показатель Доктрины продовольственной безопасности по фруктам уже достигнут, поэтому есть вероятность сокращения господдержки Pixabay

Сейчас в России ежегодно потребляют 3,5 млн т товарных яблок при производстве 1 млн т. При этом набранный аграриями темп ввода яблоневых садов позволяет рассчитывать на то, что в ближайшие пять лет объем производства будет удвоен, и динамика роста урожая яблок будет сохраняться еще не менее 10 лет, рассказал ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.



Наращивать объемы производства позволяют, в том числе, современные технологии, которые внедряют садоводы: они все более активно используя принципы интенсивного садоводства, для большей урожайности с меньшей площади. Однако самое главное —меры господдержки. «Если говорить о садоводстве страны, мы считаем, что темпы, объемы соответствуют возможностям, — сказал Хатуов (цитата по ТАСС). — И мы рассчитываем, что здесь у нас будет все хорошо. В этом плане юг страны — Краснодарский край, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан, Крым, Белгород, Воронеж, Липецк — основные игроки, которые прирастают в объемах производства».



В этом году, по предварительным прогнозам, поступающим от производителей из регионов, производство яблок, скорее всего, будет на 25-30% меньше, чем годом ранее, когда собрали чуть больше 1 млн т, обращает внимание директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Это связано в первую очередь с введением ЧС в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Ингушетия и Адыгее. По его словам, в прошлом году было импортировано 0,6 млн т яблок, таким образом общее потребление товарных яблок составило 1,6 млн т.



Самым главным фактором для развития отрасли плодоводства является господдержка, которая должна быть направлена не только на обеспечение роста производства, но и на строительство инфраструктуры для хранения продукции и ее реализации во внесезонный период, считает Глушков. С января по июнь в Россию поступают импортные яблоки (их доля на рынке составляет около 40%), которые необходимо замещать. «Так что в первую очередь нужно поддерживать строительство хранилищ, которые позволят продавать урожай в течение года, а не в сезон. Только при условии увеличения мощности хранения есть смысл наращивать объемы производства», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. При этом он обращает внимание на показатель Доктрины продовольственной безопасности по фруктам — он составляет 60%, и по яблокам уже достигнут. Поэтому есть вероятность сокращения господдержки.



Михаил Глушков, директор Плодоовощного союза В прошлом году на субсидирование закладки садов не хватило 2 млрд руб. В этом году денег тоже не хватает. Многие регионы обращаются в Минсельхоз с просьбой запросить у Минфина дополнительные бюджетные средства, выделение которых пока не очевидно. Что касается производителей, то в целом российские аграрии заинтересованы в росте производства, они научились выращивать качественное яблоко и готовы работать. Но в любом случае ключевым фактором здесь будет выделение средств федерального бюджета на это направление.



В конце прошлой недели в ходе международной конгресс-выставки «PROЯблоко — 2020» в Ставропольском крае Хатуов зачитал приветственный адрес от имени министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в котором отмечалось, что садоводство сегодня — это одно из наиболее перспективных направлений растениеводства, оно обладает значительным потенциалом импортозамещения.



По словам Хатуова, достойных результатов в этом году удастся достичь в том числе за счет прироста площадей закладки новых многолетних насаждений. Этому способствуют активность инвесторов и меры господдержки, среди которых — стимулирующие субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.



«Благодаря этим мерам за последние шесть лет в целом по стране заложено 96,8 тыс. га новых садов и питомников. В 2019 году площадь закладки составила рекордные 18,2 тыс. га. По прогнозу Минсельхоза России, в этом году объемы закладки будут сопоставимы с прошлогодним уровнем», — заявил Джамбулат Хатуов (цитата по сайту Минсельхоза).



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