Урожай плодов и ягод может снизиться на 20%

Стратегический ориентир Минсельхоза — производство 2,2 млн тонн плодов и ягод к 2025 году Pixabay

В этом году урожай ягод и плодов в России ожидается на уровне 900 тыс. т, хотя годом ранее он был чуть больше 1,1 млн т. Снижение связано с возвратными весенними холодами во многих регионах, сильнее всего пострадали основные округа-производители — Юг и Северный Кавказ. Об этом в ходе международной выставки и конгресса по промышленному садоводству «PROяблоко 2020» рассказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов, сообщает «Финмаркет». Чиновник также уточнил, что стратегический ориентир — производство к 2025 году 2,2 млн т фруктов.



При этом производство яблок в Европе в этом году, согласно данным Всемирной ассоциации по яблокам и грушам (WAPA), сократится всего на 1% по сравнению с 2019-м и составит 10,7 млн т, сообщила в ходе форума гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, европейские хозяйства столкнулись примерно с такими же проблемами, как и российские — неблагоприятными погодными условиями и карантинными ограничениями. Однако большинство европейских садоводов смогли преодолеть эти трудности, в том числе за счет господдержки.



«Примерная урожайность [яблок] в мире — 18 т с гектара. Примерно такая урожайность получается в Китае и Польше. Западные страны намного превышают эти показатели, — рассказала Козий (цитата по «Финмаркету»). — Лидируют в объемах экспорта Китай и США, Польша и Турция делят третье место, оно меняется в зависимости от ситуации с урожаем. Индия и Иран теряют свои позиции».



В июле гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорила «Агроинвестору», что в некоторых хозяйствах снижение урожая яблок оценивают в 20-30% и даже больше. По словам руководителя Плодоовощного союза Михаила Глушкова, падение урожайности и рост себестоимости производства приведут к росту цен на яблоки, однако в дальнейшем они будут зависеть от баланса спроса и предложения.



По данным Росстата, килограмм яблок в опте в июле стоил 72,7 руб., в рознице — 139,6 руб., что больше показателей прошлого года на 66% и 26% соответственно. Такие цены, по оценке Плодоовощного союза, будут максимальными в этому году, потому что уже по итогам августа, согласно прогнозам, они снизятся в опте до 63,9 руб./кг, в рознице — до 127,7 руб./кг, в октябре яблоки будут стоить 55,4 руб./кг и 110,9 руб./кг, в декабре — 42,81 руб./кг и 85,6 руб./кг.



Причины роста цен на яблоки в этом году по сравнению с прошлым кроются в высокой доле импорта и ослаблении рубля; сложностях с поставками из-за карантинных ограничений; погодных условиях (возвратные заморозки, град, засуха); в недостаточном собственном производстве яблок; низкой урожайности (ниже среднемировой) и эффективности посадок — в России увеличивают площади садов, уделяя недостаточно внимания товарности и качеству производимой продукции, сообщается в Telegram-канале Плодоовощного союза. Также есть ряд стратегических факторов, которые влияют на цены уже несколько лет: отсутствие достаточного количества плодохранилищ (обеспеченность 50%); непрозрачность и недостаточная эффективность мер государственной поддержки садоводства.

