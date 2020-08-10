Производство ягод будет ниже прошлогоднего

Со второй половины июля на рынке очень большой выбор ягод Pixabay

По состоянию на 4 августа, производство товарных ягод в России составило 10,8 тыс. т, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2019-го (8 тыс. т), сообщил Минсельхоз. Регионами-лидерами по валовому сбору, по данным агроведомства, стали Кабардино-Балкария, Алтайский край, Орловская, Московская, Липецкая области и Краснодарский край.



Однако отраслевые аналитики считают, что в целом урожай товарных ягод в этом году будет ниже, чем в прошлом. Так, по оценке компании «Технологии Роста», производство составит 18 тыс. т против 18,7 тыс. т годом ранее. «Южный округ серьезно пострадал из-за возвратных заморозков и града, поэтому валовой сбор клубники в Краснодарском крае сократился относительно прошлого года. А вот Московская область, напротив, собрала хороший урожай», — прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании Тамара Решетникова.



По прогнозу Ягодного союза, урожай ягод в этом году будет примерно на 20% ниже, чем в 2019-м, хотя некоторые хозяйства, которые закладывали новые плантации под урожай 2020-го, возможно, и нарастят производство. В этом году ягодники во всех южных регионах пострадали не только от заморозков, отмечает гендиректор союза Ирина Козий. «Затяжные дожди в начале лета привели к значительным потерям урожая от различных заболеваний, так как в нашей стране почти нет разрешенных для применения на ягодных культурах средств защиты от гнилей и грибных заболеваний, — рассказывает она. — Одновременно из-за ограничений, введенных в период коронакризиса, большинство производителей ягод столкнулись с нехваткой сборщиков урожая, так как в Россию не смогли въехать сезонные рабочие из соседних стран. Многие хозяйства испытывали сложности с продажей и транспортировкой продукции, соответственно, не весь урожай смогли собрать и поставить на рынок». Козий уточняет, что итоговая оценка урожая будет сделана только ближе к зиме, после окончания сбора ягод во всех регионах.



Самыми «не пострадавшими» ягодами в этом сезоне, вероятно, окажутся облепиха и голубика, полагает Козий. «Урожай голубики даже может увеличиться, так как площади выращивания этой новой для нашей страны ягоды расширяются очень высокими темпами, — отмечает она. — Однако доля голубики в общем объеме урожая пока ничтожно мала и на итоговые цифры по отрасли почти не повлияет».



Цены на ягоды с начала сезона несколько раз менялись, но в целом они остаются несколько выше, чем в аналогичные периоды годом ранее, сообщает Ягодный союз. Хотя были и исключения. «В конце мая — начале июня в хозяйствах южных регионов из-за проблем со сбытом наблюдался некоторый провал оптовых цен — производители, которые не могли продать ягоду на открытых рынках, сбрасывали продукцию перекупщикам по низкой стоимости, — говорит Козий. — В конце июня — начале июля из-за отказа мэрии в открытии специализированных ягодных торговых точек в Москве производителям Московской области и соседних регионов тоже пришлось продавать продукцию через посредников по более низким ценам, чем в 2019-м». При этом ягоды попадали в торговые точки через третьи руки, и каждый посредник в цепочке продаж делал свою наценку, соответственно, конечные покупатели от более низкой цены реализации продукции хозяйствами никак не выиграли — в торговых точках российская ягода, в основном, была дороже, чем годом ранее, отмечает Козий.



Сейчас цены на ягоды самые низкие в сезоне, соответственно, и спрос на них высокий, говорит Решетникова. При этом со второй половины июля на рынке очень большой выбор ягод — на полках кроме клубники появились малина, смородина, крыжовник. «Однако примечательно, что в рознице в Московской области наблюдается существенный разброс цен. Например, голубику сейчас можно купить как за 400 руб./кг, так и за 800 руб./кг», — сравнивает она. По прогнозу Решетниковой, низкие цены на ягоды продержатся еще максимум в течение двух недель, пока идет сбор, а затем резко вырастут и вернутся к обычному уровню.

