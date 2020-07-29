Цены на фрукты и ягоды снизились на 10-20%

Спрос на фрукты и ягоды увеличился С. Николаев

Этим летом цены на фрукты и ягоды снизились в среднем на 10-20%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров. Так, в «Ашане» дыня подешевела в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, арбузы, нектарины, персики — на 10%, вишня — на 5%. Сеть связывает снижение цен с высоким урожаем. Кроме того, представитель «Ашана» рассказал изданию о росте спроса: продажи арбузов и дынь в магазинах выросли на 70%, клубники, брусники, вишни, ежевики, малины — на 50%, персиков и нектаринов — на 15%, черешни — на 10% относительно прошлого года.



Черешня, клубника, абрикосы, голубика и персики стали лидерами по продажам этим летом и в магазине «Утконос онлайн». При этом цены на черешню упали в среднем на 14% по сравнению с прошлым годом, дыня (торпеда) подешевела на 16%, сливы, нектарины, абрикосы — на 2-37% в зависимости от наименования.



В «Утконосе» тоже отметили рост спроса: с 1 июня по 19 июля покупки плодов увеличились в 1,4 раза. Если годом ранее фрукты встречались в 33,6% всех заказов, а ягоды — в 9,1%, то за первую половину лета 2020-го они были в 44,7% и в 22,5% заказов соответственно. Всего же количество заказов, содержащих ягоды и фрукты, в Москве, Московской области, Туле и Калуге за год увеличилось на 135%. Онлайн-ритейлер объясняет рост продаж трендом на здоровое питание, а также снижением цен в рознице.



Повышенный спрос на фрукты связан со снижением цен, которое вызвано хорошими урожаями фруктов в странах СНГ и Турции, рассказал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Что касается арбузов, то они подешевели благодаря достижениям в селекции, позволяющим массово получать более ранний урожай в промышленных масштабах», — добавляет он.



Снижение цен на фрукты и ягоды действительно наблюдается, однако оно не достигает 20%, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, это синергетический эффект от падения реальных доходов населения. Производители и ритейл были вынуждены продавать продукцию по более низким ценам, иначе она бы просто пропала, так как большая часть фруктов и ягод имеют короткий срок хранения. Кроме того, цены на эту продукцию традиционно снижаются во время сбора урожая, а когда сезон заканчивается, они могут увеличиться в три-четыре раза. Сейчас цены уменьшились, поэтому спрос растет.



Также все больше жителей мегаполисов придерживаются здорового питания, но этот тренд должен быть круглогодичным, а не сезонным, когда фреш-продукция дешевеет, продолжает Решетникова. «Как можно организовать круглогодичное потребление на высоком уровне, если та же клубника зимой может стоить 1-1,5 тыс. руб./кг? Это невозможно, пока у нас нет тепличного выращивания ягод», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



По данным Минсельхоза на 21 июля, производство плодов и ягод в стране составило 18,9 тыс. т, это на 24,1% меньше прошлогоднего показателя на аналогичную дату, пишут «Известия». При этом массовая уборка основных видов семечковых и косточковых культур еще не вышла в активную фазу: собрано менее 2% от запланированного прогноза, уточняет ведомство. По его прогнозу, урожай плодов и ягод в этом году будет сопоставим со средними показателями сборов за последние пять лет, несмотря на неблагоприятные погодные условия, например, весенние заморозки в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Плодоовощной союз ранее оценивал, что в этом году российские садоводы потеряют около 20% урожая фруктов из-за поздних заморозков.

