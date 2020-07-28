Потери плодов в результате хранения ежегодно оцениваются в 5-7 млрд рублей

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Развитие сети ОРЦ может улучшить сохранность урожая и упростить его сбыт

По прогнозу Плодоовощного союза, урожай яблок в 2020 году будет ниже средних многолетних значений из-за весенних заморозков в Краснодарском крае, который производит порядка 40% от общего товарного объема продукции. Это приведет к росту стоимости яблок. Согласно данным организации, в середине июля оптовая цена на них составляла 60 руб./кг, против 50 руб./кг годом ранее.



В последние годы объем производства яблок в промышленных садоводческих предприятиях России благодаря увеличению инвестиционной активности в этом секторе значительно вырос. В прошлом году урожай превысил 1 млн т. Однако, по информации союза, из них только 600 тыс. т можно отнести к товарной продукции. Имеющиеся в стране мощности по хранению плодов оцениваются примерно в такой же объем. Но потери при долгосрочном хранении и использовании существующих технологий, тем не менее, остаются на высоком уровне, достигая, по разным оценкам, 20-30% и более. Ежегодная стоимость потерь доходит до 5-7 млрд руб.



Основная проблема сектора заключается в том, что действующие хранилища зачастую устаревшие, не соответствующе современным реалиями рынка. А активное строительство новых современных мощностей тормозит высокая капиталоемкость таких проектов, несмотря на существующую поддержку (субсидирование 20% стоимости объекта). Недостаточное количество мощностей фруктохранилищ мешает импортозамещению в несезон, приводит к ценовым перекосам и потере рентабельности бизнеса.



По мнению генерального директора «РосАгроМаркета» Богдана Григорьева, помочь в решении вопроса по хранению плодовой продукции сможет развитие федеральной сети оптово-распределительных центров. Для аграриев ОРЦ — это наиболее доступный механизм сбыта, хранения и доработки произведенной продукции, считает он. «Мало кто из сельхозпроизводителей может позволить себе строить мощности по хранению и фасовке плодов, фруктов и овощей. ОРЦ же предоставляет свои мощности сотням поставщиков, за счет чего удельная стоимость на 1 кг становится гораздо эффективнее по сравнению с индивидуальной линией/хранилищем каждого отдельного производителя», — поясняет топ-менеджер.



Хотя оптово-распределительные центры в первую очередь ориентированы на среднесрочное хранение сельхозпродукции «под сбыт», в случае расположения ОРЦ недалеко от мест производства целесообразно размещение на его базе и фруктохранилищ (как это, например, запланировано на ОРЦ в Ростове-на-Дону — проект, который реализует «РосАгроМаркет»). ОРЦ аккумулируют большие объемы продукции, в том числе яблок, создавая тем самым так называемые «точки ликвидности», в которых всегда есть необходимый оборотный запас плодов любого сорта по абсолютно рыночной «первой цене от производителя». При этом ОРЦ является крупнейшей сбытовой площадкой всей линейки продуктов — это овощи, фрукты, мясная, молочная продукция, рыба и морепродукты. Поэтому для поставщика/производителя такие мощности — это наиболее прямой канал сбыта B2B покупателю (а в последствии и B2C).



На ОРЦ аграрии могут разместить произведенную продукцию на хранение (в том числе в модифицированной газовой среде или при необходимом температурном режиме), воспользоваться широким спектром услуг по доработке, калибровке, фасовке, получить доступ к сбытовой площадке как на самом ОРЦ, так и в онлайн-системе «маркетплейс» (выводит на один сайт актуальные объемы продукции на продажу от 100+ поставщиков ОРЦ), рассказывает Григорьев. «Строительство полноценной сети и фруктохранилищ, и ОРЦ однозначно приведет к снижению доли потерь произведенной продукции, сгладит ценовые колебания и, кроме того, позволит сельхозпроизводителю получить большую долю маржи в цепочке стоимости», — уверен гендиректор «РосАгроМаркета».



В то же время Григорьев признает, что объем агрологистических мощностей является ограничителем дальнейшего наращивания производимой товарной продукции. Такие проекты — как ОРЦ, так и овоще- и фруктохранилища — являются крайне капиталоемкими и долгими с точки зрения строительства и сроков окупаемости. В связи с этим необходима стабильная государственная политика и поддержка создаваемых мощностей. Необходимо закрепить существующие меры поддержки в виде льготного кредитования и компенсации 20% капзатрат по хранилищам и ОРЦ вплоть до 2030 года. Именно так отрасль оценивает срок создания полноценной цепочки агрологистических мощностей на территории всей страны, заключает топ-менеджер.

