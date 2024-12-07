Турция готова наращивать поставки плодоовощной продукции в Россию

По объемам турецкого экспорта в денежном выражении лидируют мандарины

Вице-президент Совета свежих фруктов и овощей Турции, президент Ассоциации экспортеров Западного Средиземноморья Умит Мирза Чавушоглу рассказал «Агроинвестору» о специфике турецкого производства и экспорта фруктов и овощей закрытого грунта в ходе пресс-тура для российских журналистов, в рамках которого представители СМИ познакомились с производством фруктов и тепличных овощей Анталийского региона.



— Насколько развито производство фруктов и тепличных овощей в Анталии?



- В нашем регионе выращивается достаточно много фруктов: цитрусовые, гранаты, хурма. Но особенно в Анталии развито тепличное хозяйство. Наши производители постоянно наращивают объемы производства овощей в закрытом грунте, в первую очередь, благодаря развитию технологий выращивания. В целом, 50% турецких парников и теплиц, где выращиваются овощи и зелень, находятся именно в Анталии. В регионе есть теплицы разного типа — и современные интенсивные, где продукция выращивается на субстрате, и традиционные. Большая часть наших производителей используют в теплицах системы отопления и капельного орошения.



— Расскажите, за счет чего вам удается добиваться высоких урожаев, особенно с учетом того, что Турция является участником Европейского зеленого соглашения, в рамках которого строго регламентировано применение средств защиты растений?



- Мы действительно уделяем много внимания сокращению применения пестицидов. Вместо них для защиты растений многие наши фермеры в теплицах, например, используют биологические альтернативы: энтомофагов или биологические ловушки для насекомых. Кроме того, в Анталии находится крупный сельскохозяйственный научно-исследовательский институт (BATEM), где ученые работают над совершенствованием существующих и выведением новых сортов фруктов и овощей. И наши садоводы, как и тепличные предприятия уже добились очень хороших результатов в части чистоты продукции. Так, согласно Европейскому зеленому соглашению, остаточное количество пестицидов для продукции, поставляемой, например, в Испанию, не должно превышать 4%. При этом средний показатель остатков пестицидов в овощах и фруктах, выращенных в Анталийском регионе, не превышает 0,3%. Мы стремимся снизить его до 0%, но это очень сложно. Наша ассоциация экспортеров со своей стороны оказывает поддержку фермерам, продукция которых содержит минимум остатков пестицидов. Мы закупаем такую продукцию по более высокой цене, чтобы предприятиям было интересно ее выращивать.







- А как в Турции обстоят дела с органическим производством овощей и фруктов?



- Если говорить про Анталийский регион, то тут производится немало органических овощей. Их доля в общем объеме выращиваемой фермерами региона продукции пока, конечно, невелика, но мы стараемся ее увеличить. Нам важно, чтобы наши люди питались органическими овощами и фруктами, даже несмотря на то, что развивать органическое сельское хозяйство в Анталии сложно: для этого требуются большие площади и много времени.



— Поддерживает ли государство тепличные и садоводческие хозяйства в вашей стране?



- Да, правительство оказывает поддержку производителям как органической, так и традиционной продукции. В числе ее мер — предоставление более дешевых тарифов на электричество и воду.



— А входят ли фрукты и овощи в топ-5 товаров, которые экспортирует Турция?



- Да. По нашим данным, по объемам экспорта в деньгах на первом месте из всей турецкой продукции находятся мандарины. Также в топ-5 поставляемых на международные рынки товаров входят персики.





- Есть ли разница в стандартах качества продуктов для внутреннего рынка и на экспорт?



- Экспортные стандарты, безусловно, выше. Наши фермеры не поставляют ни на внешний, ни на внутренний рынок испорченный или залежалый товар — и туда, и туда они отправляют только свежие овощи и фрукты. Однако для отправки на внешние рынки мы более тщательно калибруем продукцию, чтобы максимально точно выполнить запрос зарубежного покупателя.



— К слову о запросах. Расскажите про самые специфические из них.



- Иногда запросы со стороны импортеров нашей продукции бывают абсолютно необъяснимые. Какие-то страны, например, просят определенные виды фруктов или овощей маленького размера, а какие-то, наоборот, крупного. Например, в Турции потребители предпочитают маленький и мягкий инжир, а российские покупатели делают запрос на большие и твердые плоды. Возможно, это связано с тем, что в России продается инжир поштучно, а в Турции — на развес.







— В этом году в России несколько снизился урожай овощей и фруктов. Заметили ли вы в связи с этим всплеск спроса на вашу продукцию со стороны наших покупателей?



- Заметили, но я бы не сказал, что есть какой-то бум. Проблемы с урожаем в этом году не только в России, но и в других странах. По всему миру происходят необъяснимые климатические явления. В связи с этим есть глобальное увеличение спроса на фрукты и овощи. В то же время, среднедушевое потребление фруктов и тепличных овощей, по нашим оценкам, уменьшается, то есть, оно не растет пропорционально увеличению населения. Мы считаем, что это связано с экономически сложной ситуацией во многих странах мира.



— Тем не менее, есть ли у вас планы увеличивать экспорт фруктов и овощей в Россию? За счет чего планируете это сделать: наращивая объемы уже поставляемой продукции или выводя на рынок новые товары, которые наша страна пока еще в Турции не закупала?



- Да, мы готовы наращивать экспорт фруктов и овощей в Россию. Мы рассчитываем, что процесс будет происходить сразу в двух направлениях: увеличение поставок тех продуктов, которые мы уже возим в Россию, и вывод на рынок новых товаров. Например, недавно мы стали продавать в вашу страну хурму — со стороны покупателей есть запрос на поставки Трабзонской хурмы — это сорт с твердыми плодами. Турецкие покупатели предпочитают мягкую хурму, поэтому мы в очередной раз убедились, насколько вкусовые предпочтения в разных странах могут отличаться. Как бы там не было, мы будем рады обеспечивать российских покупателей качественными овощами и фруктами круглый год.



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